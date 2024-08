Copa BetPlay 2024: así quedaron los cruces definitivos de la fase 4 ¡se vienen partidazos!

Este viernes 30 de agosto, la Dimayor dio a conocer los cruces de la fase 4 en la Copa BetPlay, donde varios de los grandes en Colombia empezarán a tener acción. Esto, luego de que los equipos restantes definieran su paso a la parte final del certamen, en el transcurso de la semana.

Las llaves de la fase IV de la Copa BetPlay DIMAYOR 2024 se sortearon y ya conocemos cómo serán los enfrentamientos. Recordemos que en esta ronda se encuentran los cuatro clubes vencedores de la fase III y los 12 mejores equipos ubicados en la tabla de reclasificación de la Liga 2023 Cabe destacar que se jugarán dos partidos; uno de ida y otro de vuelta. Del mismo modo, las localías serán sorteadas”, indicó la máxima organización del fútbol colombiano en el comunicado.

Así quedaron las llaves finales:

Duelos de ida:

Publicidad

América de Cali vs. Equidad

Fortaleza vs. Deportivo Cali

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín vs. Junior

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

Alianza FC vs. Atlético Nacional

Envigado vs. Jaguares

Duelos de vuelta:

Publicidad

Equidad vs. América de Cali

Deportivo Cali vs. Fortaleza

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Junior vs. Independiente Medellín

Publicidad

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

Atlético Nacional vs. Alianza FC

Publicidad

Jaguares vs. Envigado