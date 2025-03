David González, fuertemente castigado por declaraciones contra árbitro Nolberto Ararat

Este lunes, el Comité Disciplinario del Fútbol Colombiano sorprendió con su nuevo boletín de sanciones y allí, la gran noticia fue la sanción que recibió David González, entrenador de Millonarios , luego de las declaraciones que tuvo después de la derrota 2-1 contra Junior.

“Sancionar, al señor David González Giraldo, Director Técnico del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con suspensión de dos (2) semanas para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veinte (20) SMLMV equivalentes a veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 2 del artículo 72 del CDU de la FCF, en la conferencia de prensa post partido”, fue la decisión que tomaron desde la Dimayor.

La razón de esta fuerte medida en contra del técnico de los 'embajadores', fueron las palabras que tuvo en la rueda de prensa, posterior a la caída frente a los tiburones, donde apuntó en contra del árbitro Nolberto Ararat.

"Resulta que al señor árbitro de esta noche me lo encontré ayer en el aeropuerto cuando llegaba a Barranquilla y en el saludo me dijo “el chicharroncito que me tocó” y le pido disculpas por hablar de cosas que nada tienen que ver con el juego, pero si ya un árbitro desde el día anterior viene asustado por el chicharroncito que le toca pitar, porque va pitar contra dos equipos grandes que vienen de una situación muy difícil, pero pita con miedo o pita ya prevenido o sugestionado, así va ser muy difícil, no vamos a crecer nunca, no vamos a crecer nunca, el chicharroncito ahora no lo pasa él a nosotros, por pitar un penalti que no existe", dijo en la atención a los medios de comunicación.

David González y su equipo se anticiparon al anuncio. Foto: Millonarios FC.

Publicidad

De esta manera, en principio González se perderá los juegos frente a Independiente Santa Fe, del 22 y 26 de marzo; además del enfrentamiento con Alianza F.C., del 30 del mismo mes.

Millonarios y su respuesta a la sanción de David González

Publicidad

Desde el conjunto azul, respondieron y enviaron su versión de los hechos, dándole la derecha a su DT: "El entrenador David González reitera en sendas ocasiones que se está refiriendo a jugadas que él, personalmente, “no ve” como penales o faltas; por lo cual, el señor González, expresamente manifiesta que, “para su gusto”, es decir, en su opinión personal, le parecen equivocadas, sin en ningún momento realizar cualquier tipo de pronunciamiento o manifestación que afecte la honra del árbitro del partido".