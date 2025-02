David González "no pierde la cabeza" por perder en casa; hizo un llamado a Millonarios

Minutos después de haber caído frente a Independiente Medellín , en el estadio Nemesio Camacho El Campín, David González atendió a los medios de comunicación, para analizar lo que fue la presentación de Millonarios y, especialmente, el partido de Radamel Falcao García.

Enfatizando en el volumen de juego ofensivo, el estratega ‘embajador’ mostró su molestia; eso sí, destacando que todo estuvo condicionado por el gol recibido: “Tres tiros a portería, nunca será positivo. Obviamente el planteamiento del equipo rival condiciona. En el segundo tiempo fuimos más pacientes para intentar progresar; hicimos ataques demasiado directos ante un equipo que cuando recupera el balón hace daño porque son físicos. Es algo que toca mejorar”.

“Sin embargo, una derrota no puede hacer que yo pierda la cabeza. Hace diez días pensaba algo de un jugador, esto no puede cambiarlo. Iremos mejorando, pero me parece que no es el momento justo venir a decir que se necesita tal jugador o tal posición, simplemente es tratar de encontrar las razones de no ser tan profundos”, agregó el entrenador de Millonarios.

Falcao García, capitán de Millonarios, en el partido contra Medellín, por La Liga BetPlay I-2025, en El Campín Colprensa

*Otras declaraciones de David González:

¿Qué decir de la dupla entre Leo Castro y Falcao?

“Es posible que sí y después de los resultados todavía se puede plantear la pregunta, pero si se hubiese ganado se estaría hablando del buen esquema. Dependemos de la estructura del rival que tuvo cinco atrás y sentimos que ese doble nueve podía hacer daño, pero no funcionó, aunque no es un error. El resultado condiciona todo”.

"Al jugar con doble punta y tener, digamos que extremos, porque Cataño queríamos que entrara un poquito, pero defender como extremo, la necesidad era que uno de los dos puntas descendiera a conectar y pivotear. En el PT nos faltó un poco”.

¿Cuál es el balance general que hace del compromiso?

"Muchas veces a la línea de cinco hay que meterle lateral-extremo para jugar 2 contra 1. Por el desespero de querer empatar terminamos casi que haciendo un embudo hacia la portería".

“En el primer tiempo faltaron los descensos de Falca y de Leo. En el segundo tiempo ya hubo conexión, ya se sentía el balance. La idea con Delvin en el PT era que ganara la altura y fijara al carrilero del Medellín o generar espacios. Hubo momentos en los que Delvin llegó a línea de fondo y generó peligro; en el segundo tiempo mantuvimos los laterales más bajos para generar más espacio en la parte ofensiva nuestra".

¿Por qué dejó a Falcao todo el partido?

"Falcao hizo un buen partido como pivoteador y por eso tomo la decisión de dejarlo en el campo para cuando entra Santiago":

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en el partido contra Medellín, por la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

¿Cómo describiría el debut de Helibelton Palacios?

"Me parece positiva la entrada de Helibelton. Necesita ritmo, no está listo para 90 minutos, pero se le ve la calidad, se nota que cuando empiece a ganar más ritmo nos va a dar mucho. Delvin también es importante".