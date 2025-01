David González: "Por el tamaño de la piedra, pudo ser peor y hablaríamos de una tragedia"

"La División Mayor del Fútbol Colombiano, se permite informar a la opinión pública que el partido entre Unión Magdalena y Millonarios, por la jornada 1 de la Liga BetPlay I-2025, no se disputará este fin de semana y será reprogramado para una fecha posterior", con estas palabras la Dimayor dio a conocer su decisión sobre este compromiso del rentado local.

Y es que lo que iba a ser una fiesta, terminó de la manera más inesperada. Cuando el conjunto 'embajador' se desplazaba hacia el estadio Sierra Nevada, el bus fue atacado por un grupo de aficionados con una piedra. Esto generó que algunos jugadores, como el arquero, Iván Arboleda, y el delantero, Jáder Valencia, y el directivo, Óscar Cortés, se vieran afectados.

El cuadro local propuso que Millonarios trajera a Diego Novoa como reemplazo del guardameta suplente y así jugar este compromiso, pero los 'azules' argumentaban que no había garantías. Finalmente, no se disputó y se deberá aguardar por el nuevo día y hora para este duelo; mientras que esto sucede, las reacciones no se han hecho esperar desde el equipo.

"Lamentable por todo lo que sucedió. Increíble que esto siga pasando en nuestro fútbol. Lastimosamente, los correctivos que se toman no son suficientes y se empaña una fiesta. Ahora, tratar de mejorar la seguridad de los clubes en las salidas de los hoteles, llegadas al estadio y que el espectáculo pueda continuar", dijo David González, director técnico de Millonarios.

"Para nosotros fue un momento traumático, ser agredidos de esa manera y tener un compañero en esas condiciones, que fuera trasladado al hospital. Por el tamaño de la piedra, hubiera podido ser peor y estaríamos hablando de una tragedia. Por suerte no fue así", añadió el entrenador 'embajador', en entrevista con 'WIN Sports', en el Aeropuerto El Dorado.

Para finalizar, opinó de la decisión de Dimayor y lo que se viene en la Liga. "No había forma de jugar, no solo por los temas de seguridad, sino mental. El estado anímico del grupo no era bueno. La decisión de Dimayor fue la acertada, de aplazar el juego. Se viene una semana de trabajo y afrontaremos el encuentro contra Pasto, de la mejor manera", sentenció.