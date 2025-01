En Millonarios 'alzaron la voz': "Hay que hacer un alto, ya es suficiente; a tomar medidas"

"Lamentable" es la palabra que más se escuchó en jugadores y cuerpo técnico de Millonarios para definir lo que vivieron en la ciudad de Santa Marta. Cuando se dirigían al estadio Sierra Nevada para jugar contra Unión Magdalena , por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2025 , el bus del cuadro 'embajador' fue atacado por un grupo de hinchas, hiriendo a algunos.

Los futbolistas Iván Mauricio Arboleda y Jáder Valencia, y el directivo Óscar Cortés fueron los más afectados. De hecho, el guardameta fue trasladado, de urgencia, a un hospital para ser atendido, ya que sufrió heridas en el pecho y, además, las esquirlas de los vidrios entraron en sus ojos. Por fortuna, están bien y ya regresaron a Bogotá, este sábado 25 de enero.

Fue en el aeropuerto El Dorado, donde algunos futbolistas de Millonarios hablaron al respecto. "Lastimosamente, empaña lo lindo del fútbol, que es bonito y para disfrutar. Hay que hacer un alto porque ya está bueno. Somos personas y nuestras familias se preocupan mucho. Ojalá que esto sirva para tomar medidas más fuertes", dijo Jorge Arias para 'WIN Sports'.

Pero no fue lo único. "Siempre tuvimos claro que no íbamos a jugar. Lastimosamente, quienes van al estadio a disfrutar son los más afectados, al igual que nosotros. Queremos dar espectáculo, pero por una minoría, se daña. Por ahora, no se va a jugar. No sé qué se le viene a la cabeza a los hinchas de agredir a jugadores rivales, pero eso no está bien", añadió.

Jorge Arias festeja el gol que le marcó a Peñarol, en juego de la Copa Sudamericana. JUAN BARRETO/AFP

De igual manera, envió un mensaje claro y contundente a los aficionados para que esta clase de escenas no se repitan en las diferentes ciudades del país. "Los buenos somos más y los vándalos deben radicarse del fútbol. Esto debería ser para disfrutar y estar en familia, que todo sea un espacio para unir al país y disfrutar en paz", puntualizó el defensa central.

Por último, ya piensa en el partido de la fecha 2. "Hay que trabajar en la semana, ver los partidos de Deportivo Pasto, que mantuvo parte de su base. En nuestro caso, se va a entrenar con toda, como veníamos haciéndolo, a seguir mejorando la idea de juego. Lastimosamente, no pudimos empezar el torneo y jugar, pero seguiremos por nuestro camino", sentenció.