Nuevos detalles de la agresión al bus de Millonarios: Daniel Cataño contó lo que sucedió

La Liga BetPlay I-2025 no empezó de la mejor manera. El pasado viernes 24 de enero, por la fecha 1, Millonarios visitaba a Unión Magdalena , en el estadio Sierra Nevada, siendo uno de los partidos más llamativos. Sin embargo, lo que podría ser una fiesta, terminó mal. El partido ni siquiera se pudo disputar, luego de que agredieran el bus del conjunto capitalino.

Según informó el club, "los jugadores Iván Mauricio Arboleda y Jáder Valencia, y el directivo, Óscar Cortes, fueron los más afectados". De hecho, el guardameta fue trasladado a un hospital, ya que tuvo lesiones en su pecho y algunas esquirlas cayeron en sus ojos. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar y desde el equipo 'azul' hablaron al respecto.

Dimayor informó que el compromiso no se disputará ni el sábado 25 de enero, ni el domingo 26 del mismo mes , sino que será reprogramado. Por eso, Millonarios viajó, de inmediato, hacia Bogotá, con el fin de pasar la página, centrarse en todo lo que se avecina y esperar por nuevos pronunciamientos respecto a sanciones y confirmación de día y hora del juego.

"No queremos que suceda más. Nuestras vidas están en peligro, constantemente. Dimayor y la Policía deben tomar unas medidas para que esto no vuelva a pasar y viajemos con tranquilidad", afirmó Daniel Cataño, mediocampista del cuadro 'albiazul', en charla con 'WIN Sports'. Pero no fue lo único que dijo, pues contó detalles de lo que vivieron en el momento.

"Íbamos en el bus, camino al estadio, y los hinchas intentaron golpearnos, atacar el bus y como detenerlo. En un instante, Iván Arboleda quedó golpeado con una roca. Esto no es bueno para el fútbol, el deporte y nosotros como país. Tiene que haber un cambio de mentalidad y más que dejamos a las familias en casa solo para jugar y esperamos que nos respeten la vida", añadió sobre lo ocurrido.

Para finalizar, envió un mensaje a la sociedad y, en general, al mundo del deporte, con el fin de que se tomen medidas y lo que sucedió, no se repita. "Se está trabajando mucho en el fútbol en paz, pero no es solo hablar, sino tomar medidas y que la gente entienda que es fútbol y solo representamos a una institución. Que sea un cambio para el país", sentenció.