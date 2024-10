David Ospina y novedades de su lesión en Atlético Nacional: nuevo reporte médico

Atlético Nacional está listo para el partido de este lunes 14 de octubre cuando reciba a Envigado, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2024-II. Por eso, el técnico Efraín Juárez dio a conocer a sus convocados y la principal ausencia entre los citados fue el experimentado arquero David Ospina , quien sigue lesionado y aún no puede ser tenido en cuenta.

Por esa razón, el mismo club antioqueño dio novedades este domingo e informó de su reporte médico, en el que apareció cómo va la recuperación del guardameta.

Sobre David Ospina explicaron que tiene “una lesión muscular de aductor izquierdo” y que actualmente está en “readaptación de campo”, ya que de hecho en las últimas horas Atlético Nacional publicó una foto del golero entrenando junto a René Higuita.

Sin embargo, aún no está en plenitud de condiciones y en el cuadro paisa prefieren no arriesgarlo nuevamente, ya que ha sufrió varias molestias en su estadía en el club ‘verdolaga’ y no quieren arriesgarlo por el momento.

De hecho, el más reciente partido en el que estuvo David Ospina fue el 16 de septiembre, en el duelo de ida de la Copa BetPlay, en Valledupar, en el estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau, saliendo en los minutos finales de aquel encuentro que finalizó con un empate 1-1.

David Ospina en duelo contra Alianza FC, por Copa BetPlay. Foto: Colprensa.

Después de eso, la titular en el arco de Nacional ha estado repartida entre el experimentado Harlen 'Chipi Chipi' Castillo y el joven Luis Marquinez, quien ha respondido cuando le han dado la oportunidad.

Por su parte, en Atlético Nacional hay otros jugadores que siguen en el departamento médico, que son Kevin Parra, Juan José Arias, Álvaro Angulo y Felipe Aguirre.

De resto, el técnico mexicano Efraín Juárez tiene a disposición los otros buenos jugadores del plantel, como Edwin Cardona, William Tesillo, Alfredo Morelos, entre otros, que fueron citados para el compromiso contra Envigado.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Envigado 📋🟢⚪️#VOLVEREMOS #VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/tMncumZKiQ — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 14, 2024

¿A qué hora juega Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2024-II?

El duelo entre ‘verdolagas’ y ‘naranjas’ está programado para este lunes 14 de octubre, a las 8:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín, válido por la fecha 14 del campeonato del fútbol colombiano.

¿Cómo va Nacional en la Liga BetPlay 2024-II?

Actualmente el conjunto paisa está en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 23 puntos, a seis unidades del líder que es el América de Cali.

Su rival este lunes, el Envigado, es el actual colero de la Liga BetPlay 2024-II, con apenas seis unidades y comprometido también con el tema del descenso, algo que aqueja el conjunto antioqueño.