En Chile le ponen presión a Ricardo Gareca, por el partido contra Colombia: ¿le costará?

Se aproxima el partido de la Selección Colombia contra Chile , con dos equipos que vienen de perder en la fecha pasada y por eso buscan sumar tres puntos para recomponer el camino en esta jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Pero el que está más comprometido en la tabla de posiciones es el combinado austral, dirigido por Ricardo Gareca , que está en el último puesto y de no vencer a la ‘tricolor’, las chances de clasificar al certamen orbital serán menores, algo que inquieta en ese país y a algunos históricos como en el caso de Arturo Vidal.

El ‘rey’ no ha sido convocado y por eso está siendo un fuerte crítico del proceso del estratega argentino en la selección de Chile y le ‘metió presión’ de cara al partido contra nuestra Selección Colombia.

“Es difícil, así como está la cosa no sé. Vamos a ver qué pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, tenga una idea de juega y puedan sacar los tres puntos. Esa decisión no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia ojalá que el presidente piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, dijo Arturo Vidal a los medios tras partido con el Colo Colo y en declaraciones recogidas por ‘La Tercera’.

Sobre la misma línea, el experimentado y reconocido futbolista chileno señaló que Ricardo Gareca “debe mostrar más para clasificar al Mundial”.

Lo cierto es que Arturo Vidal no simpatiza con el técnico argentino, y de la misma manera dejó clara su postura en caso de recibir un llamado del ‘Tigre’, para que sume su bagaje a las órdenes del seleccionado austral.

“En este proceso no estaré, si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial”, finalizó el ‘Rey’ Vidal.

Ricardo Gareca durante partido de la Selección de Chile. Getty Images

Durante los partidos de Chile y tras ellos, Arturo Vidal ha reaccionado al nivel del equipo, a los cambios que hace Ricardo Gareca y a lo que viene pasando en su selección , que no la pasa bien en las Eliminatorias Sudamericanas, estando en la última casilla, con apenas 5 puntos tras nueve partidos disputados, con una sola victoria, dos empates y seis derrotas.

Con esa panorama y con el complicado panorama que vive el cuadro de la 'roja', el partido con la Selección Colombia podría ser clave para el futuro de Gareca y su cuerpo técnico, ya que en caso de no ganar podría estar comprometida la clasificación al Mundial de 2026, que será en Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe recordar que Chile tampoco ha ido a los recientes certámenes orbitales como Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que en caso de no conseguir el cupo al que se aproxima, serían tres sin asistir.

