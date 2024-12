Decisiva quinta fecha: Tolima se la juega contra Junior y Once Caldas recibe al América

Aferrado al punto que lo sostiene como líder del Grupo B, el Deportes Tolima se jugará este miércoles frente a Junior buena parte del boleto a la final de la Liga Betplay II-2024 cuando afronte la quinta fecha de los cuadrangulares en Barranquilla, donde espera recuperarse del revés en Cali contra América, que sigue vivo.

El 'vinotinto y oro' permitió que el equipo 'escarlata', dirigido por el estratega uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva, remontara 4-2 el partido con un doblete del experimentado delantero Adrián Ramos y ahora el cuadrangular tiene a los cuatro equipos con opciones de avanzar.

Tolima sigue en la cima con siete puntos, seguido por Once Caldas con seis, América acumula con cuatro, las mismas unidades que Junior, que está ahora en el fondo de la tabla.

Deportes Tolima es líder del grupo B de los cuadrangulares.

"Es un golpe duro de reponerse", dijo el técnico David González tras la derrota, pero invitó al conjunto de Ibagué a "levantar la cabeza y mirar a lo que viene".

Y lo que viene es el juego en el estadio Metropolitano, al que llegará con lo mejor que tiene disponible porque el mediocampista Cristian Trujillo sigue en recuperación, así que apuesta por sacudirse de la mala presentación y contar con una buena noche de jugadores como Yeison Guzmán, Juan Pablo Nieto, Alex Castro y Jeison Lucumí, entre otros.

Por su parte, el Junior dará batalla hasta el final, pese a condicionar sus opciones de disputar el título al ceder sorpresivamente contra Once Caldas, que remontó con un 2-1 en el 'Coloso de la Ciudadela', gracias al gol de Esteban Beltrán, al minuto 89, y se metió en firme en la pelea por avanzar al ponerse apenas a una unidad del 'pijao'.

Junior no contará con el defensa argentino Nicolás Zalazar por su expulsión en la jornada anterior. Los dirigidos por César Farías solo piensan en hacer respetar su localía.

Jornada decisiva

El 'blanco blanco', por su parte, se prepara para cumplir con su tarea en Manizales cuando reciba a un América motivado por su primera victoria en los cuadrangulares y la aparición de los goles que le venían siendo esquivos y que hoy lo tiene ilusionado con la hazaña al contar con la ventaja deportiva por el segundo lugar que registró en la fase regular del Torneo Clausura.

"Hicimos cuatro goles, tranquiliza a los delanteros que estaban ansiosos. Vamos a seguir peleando, nos quedan seis puntos", comentó 'Polilla' Da Silva, que prepara el duelo clave ante Once Caldas, al que le vino bien ganar por primera vez en las semifinales.

Partidos de la quinta jornada del grupo B:

4 de diciembre

Once Caldas vs. América (6:30 de la tarde)

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima (8:30 de la noche)