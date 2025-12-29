Deportivo Cali sigue anunciando refuerzos de lujo; fichó a jugador con pasado en Boca Juniors

Deportivo Cali es uno de los clubes que más se ha reforzados en el fútbol colombiano y sobre todo con jugadores de calidad. En las últimas horas, los 'azucareros' anunciaron la llegada de un volante con pasado en Boca Junior y que incluso jugó en la MLS. En el comunicado confirmaron que ya existe un pre-acuerdo y que compartirán de nuevo cualquier noticia adicional sobre su fichaje.

"El Deportivo Cali se permite informar a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha llegado a un principio de acuerdo con el Club Atlético Talleres de Córdoba y con el jugador Emanuel “Bebelo” Reynoso para su vinculación a la institución, en condición de préstamo. Dicho acuerdo preliminar se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos entre las partes, así como a la aprobación de los exámenes médicos de rigor, los cuales serán realizados conforme a los protocolos habituales del club. Una vez superadas satisfactoriamente estas instancias, el jugador quedará oficialmente incorporado al plantel profesional. La institución ratifica su compromiso con una comunicación clara, responsable y transparente, por lo que cualquier novedad relacionada con este proceso o con otros asuntos institucionales será comunicada únicamente a través de los canales oficiales del club", se lee en la misiva.

Reynoso se una a la lista de incorporaciones del Cali, en la cual aparecen Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Fernándo Álvarez y Ronaldo Pájaro.

📄 COMUNICADO OFICIAL



Los números de Emanuel Reynoso

A lo largo de su trayectoria profesional suma 264 partidos, con 41 goles y 45 asistencias, cifras que reflejan su impacto como mediapunta y generador de juego.



Surgido en Talleres de Córdoba, fue parte clave de los ascensos del club y del proceso que lo llevó a consolidarse en Primera, acumulando allí 78 partidos, con 5 goles y 5 asistencias. Posteriormente brilló en Boca Juniors, donde disputó 66 encuentros, aportó 5 goles y 8 asistencias, y levantó títulos de peso.

Su etapa más productiva se dio en Minnesota United, club con el que registró 101 partidos, 27 goles y 29 asistencias, convirtiéndose en una de las figuras ofensivas de la MLS. Además, pasó por Club Tijuana, donde sumó 19 juegos, 4 goles y 3 asistencias.

En el palmarés, Reynoso ganó el Torneo Federal A (2015), la Primera B Nacional (2016), la Primera División argentina (2017-18) y la Supercopa Argentina (2018), además de la Supercopa Internacional 2023. Como distinción individual, fue autor del mejor gol de la Superliga Argentina 2019.