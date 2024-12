Efraín Juárez: "Nacional es el equipo más grande de Colombia y lo demostró con fútbol"

Efraín Juárez se mostró orgulloso por el trabajo ejecutado por su plantel en el empate a un gol contra Millonarios en la noche de este lunes en el Atanasio Girardot, por la cuarta jornada de los cuadrangulares. El DT mexicano estuvo acompañado por varios de los referentes del club, entre ellos David Ospina.

El estratega no dudó en afirmar y reiterar que "Nacional es el equipo más grande de Colombia" y que ese calificativo lo demostró con buen fútbol.

"Atlético Nacional me parece que es, y siempre lo ha sido, el equipo más grande de Colombia y hoy (lunes) lo de demuestra con fútbol, y eso para mí y para mis capitanes y líderes del equipo, que eso lo vienen a reflejar de una manera en paz, pacífica y de acuerdo a la grandeza de este club, que es el más grande de Colombia; de ahí, tenemos dos partidos, iremos uno tras otro, y hasta que no estemos muertos, que no lo estamos, pelearemos como lo hemos venido haciendo por todas las circunstancias que hemos pasado", pronunció Juárez en su intervención con los medios de comunicación.

En medio de la charla con la prensa, a Juárez le consultaron por el tema del patrocinador del fútbol colombiano que es una casa de apuestas, que en el papel es una de las rivales del plantel 'verdolaga'. La respuesta del mexicano sorprendió.

Efraín Juárez, director técnico de Nacional. Instagram oficial de Nacional

"Nosotros nos dedicamos a entrenar y a jugar fútbol. Desde el día que llegamos aquí con mi cuerpo técnico, con la confianza del club para estar al frente de estos grandes seres humanos y extraordinarios futbolistas, todo lo que dije lo he cumplido. No solo yo; no soy nadie. Estos señores son los que se parten el alma todos los días en los entrenamientos, entienden la idea, la hacen, juegan fútbol y eso para mí no tiene precio. Soy un privilegiado de estar en esta institución. Eso hoy duele muchísimo. Hicimos todo en estos 90 minutos y en los pasados. Por circunstancias ajenas, parece que no cumpliremos el objetivo de disputar otra final. Eso no quiere decir que no vamos a pelear porque estamos muy vivos. Tenemos seis puntos por disputar y veremos qué pasa. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Después, hay gente más arriba de todo esto que se encargará de ponernos donde nos merecemos o no. Lo demás sobra", agregó.

Otras declaraciones de Efraín Juárez:

- Los cambios que realizó

"Me voy con la cabeza muy arriba porque sé que mis decisiones siempre fueron en pro del equipo. Desafortunadamente, una pelota parada, no tiene nada que ver con el planteamiento, con el funcionamiento. El día que eche el equipo atrás, me tengo que ir de aquí. Yo soy un tipo que vive la vida al limite y lo han visto, estuve hasta suspendido por vivir la vida al límite. Y eso no me importa, porque no vine a hacer amigos aquí, esto es mi familia. Todos los días desde que estoy aquí me voy a mi almohada muy tranquilito y duermo, gracias a Dios, muy bien. Ojalá toda la gente pueda hacer eso".

- El tema del arbitraje

"Nunca vamos a hablar del arbitraje. Ellos hacen su trabajo, son seres humanos que a veces te dan, a veces te quitan. Es parte del fútbol".