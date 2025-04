El día en el que jugador de Santa Fe "comió jabón", por control de alcoholemia de 'Pecoso' Castro

Iván 'Champeta' Velásquez fue jugador de equipos colombianos como Santa Fe , Tolima, Once Caldas, Huila, Junior, Quindío y Medellín, entre otros. Y así en la extensa entrevista en nuestra sección el 'Anecdotario' habló de varios entrenadores que lo marcaron en su carrera deportiva y dentro de los que tuvo a hombres, entre otros, como Miguel Augusto Prince, Fernando 'Pecoso' Castro, Guillermo 'Teacher' Berrío y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Así en ese trasegar profesional se acumularon muchas vivencias, momentos gratos, algunos instantes curiosos que el cartagenero recordó de manera abierta con Gol Caracol.

"Lo primero que tengo que decir es que Miguel 'Nano' Prince fue como mi papá en esto del fútbol. A él le aprendí muchas cosas, estuvimos en el Tolima y en el tema táctico se le cogieron bastantes aspectos. Él por ejemplo cambiaba de esquema en los partidos, lo hacía de un momento a otro y eso quedó de recuerdo. Ahora con el estuve en el Sub-20 del mismo Tolima y pues queda una bonita relación, respeto y agradecimiento", explicó Velásquez, quien en este momento es asistente de Sebastián Oliveros en Fortaleza.

Además de su episodio en el cuadro 'vinotinto y oro', el otrora delantero que marcó 163 goles en el profesionalismo también evocó sus tiempos con 'Pecoso' Castro como entrenador . Entre risas comentó que "una vez en Santa Fe se había dado una noche movida de algunos compañeros. 'Pecoso' se paró en la pesa, porque nos teníamos que pesar antes de cada entrenamiento. Jugaba con nosotros Jáder Rojas, creo que él venía tragueado y vio en la pesa al 'profe'. ¿"Qué hago, qué hago"? nos decía Jáder. Ve, tú papá (por Fernando Castro) anda allá parado. En medio de eso a Jáder le dio por comer jabón chiquito, igual llegó al lado del 'Pecoso', lo miro a los ojos y le dijo: "usted es que me cree huevón"...Eso fue para 'cagarse' de la risa".

Presentación del libro de Fernando 'Pecoso' Castro, en charla con Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol. CORTESIA EL PAIS DE CALI.

Pero eso no fue todo. 'Champeta' se volvió a encontrar con el DT Castro en Deportes Quindío y pasó otra curiosidad, ante la mirada del plantel de jugadores. "Cualquier día se estaba entrenando con el equipo en Armenia, se hacía el trabajo táctico y de un momento a otro vimos al profesor Castro correteando una gallina, que se metió a la cancha. Ese señor iba para un lado, para el otro; un personaje. Yo a 'Pecoso' lo quiero mucho".

Vea acá la entrevista de Iván 'Champeta' Velásquez

El legado del 'Bolillo' Gómez en el Medellín

"Estando yo en Medellín llegó 'Bolillo' Gómez , quien tenía un gran manejo de grupo. Lo primero que dijo fue: "antes de que empiecen las especulaciones, yo la casqué, pero ella me tiró primero (en alusión a un escándalo del DT con una mujer en un bar de Bogotá)", explicó Iván Velásquez cuando se tocó el tema del experimentado adiestrador antioqueño.

"'Bolillo' es una persona muy abierta, así es con el jugador y así se lo hace sentir a uno. Allá en el Medellín yo me lesioné, y ese señor me sorprendió porque me esperó que saliera, me llevó a mi casa, estuvo conmigo. De ahí me quedó ese manejo de sus jugadores", finalizó 'Champeta'.