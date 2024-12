"El segundo gol de Dayro Moreno al América no es de fútbol profesional"

Dayro Moreno es el futbolista del momento gracias al doblete que le marcó al América de Cali, que además le valió para convertirse en el jugador colombiano más goleador de la historia. Pese a eso, en el equipo 'escarlata' le restaron mérito al segundo tanto del delantero de Once Caldas.

Fue Jorge 'Polilla' Da Silva, DT del América, quien habló en rueda de prensa sobre la derrota de sus dirigidos, pero también se refirió a las anotaciones de Moreno Galindo. “Hoy nos hacen dos goles de tiro libre increíbles, porque más allá de la virtud que puede tener el Once Caldas, el segundo no parece de fútbol profesional, pero lo recibimos. Entonces, cuando las cosas se dan así y no puedes encontrar las soluciones, lógicamente que pega duro”, dijo molesto y decepcionado el estratega uruguayo.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en acción de juego contra América de Cali, por la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Y es que el gol de Dayro Moreno puede ser calificado como de golazo e incluso de extraño, pues la forma en la que impactó la pelota de taco fue poco habitual y de ahí quizás el concepto del 'Polilla'.

Ahora bien, el DT de América de Cali también le puso fin a los rumores que señalaban que existía mal ambiente a la interna del club. El charrúa fue tajante con su respuesta y respaldó a sus dirigidos.

“Cuando los resultados no se dan, se empiezan a inventar historias, tengo una muy buena relación con los jugadores. Estamos todos muy comprometidos con ganar objetivos importantes con el club (...) Quiero destacar la entrega de los muchachos, que siempre fueron a buscar el resultado, nos quedamos con las ganas, pero nos queda disputar una final que es importante, queremos cerrar el año de buena manera”, remarcó con tono fuerte.

Dayro, el ídolo del 'blanco blanco'

Dayro Moreno ha tenido un gran impacto en el Once Caldas a lo largo de 11 temporadas. En total, ha jugado 312 partidos, anotado 141 goles y registrado 32 asistencias, con un promedio goleador de 0.45 por partido.

Su temporada más destacada fue 2007, con 16 goles en 22 partidos y un promedio de 0.72, la más alta de su carrera en el club. Otros años memorables incluyen 2006, con 20 goles, y 2010, cuando combinó 23 goles en todas las competiciones. Además, en su regreso en 2023 y 2024, sumó 37 goles, confirmando su vigencia como figura clave e ídolo histórico del equipo.