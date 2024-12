Independiente Santa Fe y lo que necesita para asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2025

Luego de que en la noche de este jueves 5 de diciembre Independiente Santa Fe lograra sacar un empate en el clásico capitalino frente a Millonarios FC , por un duelo correspondiente a la quinta jornada del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024-II, añadió un punto importante en su búsqueda de asegurar su cupo a la Copa Libertadores 2025 por reclasificación.

Si bien las opciones de Santa Fe de quedar campeón de liga y asegurarse su participación en el torneo más importante de América por esa vía ya son matemáticamente imposibles, firmando su no participación en la gran final desde hace un par de partidos, todavía puede ingresar como el equipo mejor reclasificado de Colombia, pero para esto ya no depende de sí mismo, sino de un combinado de resultados: conozca acá cuáles son sus posibilidades.

A pesar de ser actualmente el equipo con mejor reclasificación con 91 puntos, los malos resultados han hecho que su participación en Copa libertadores se vea en duda debido precisamente a la posibilidad de ser superado por Deportes Tolima y Millonarios, quienes sí han logrado sumar puntos en los cuadrangulares finales y en caso de no quedar campeones pero llegar a la final, podrían arrebatarle el primer lugar a los 'cardenales'.

Santa Fe depende en gran medida de su resultado frente a Atlético Nacional el próximo domingo 8 de diciembre. En caso de salir victorioso, aseguraría un lugar en la fase II de la Copa Libertadores, alcanzando los 94 puntos. Si llegase a empatar, sumaría 92 unidades y necesitaría que Deportes Tolima no gane en su partido contra Once Caldas o que Millonarios no acumule más de seis puntos en lo que queda del campeonato. En el peor de los casos, si cayera contra Nacional, Santa Fe se quedaría con 91 puntos y dependería de que Tolima no derrote a Once Caldas o de que Millonarios no le gane a Deportivo Pasto ni supere los tres puntos si avanza a la final.

La otro posibilidad radica en que Deportes Tolima pierda o empate frente a Once Caldas antes del partido en El Campín, dándole así a Independiente Santa Fe cupo directo. Cabe destacar que sin importar los resultados, el equipo rojo de la capital del país ya tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana.

Jugadores de Independiente Santa Fe celebran su gol contra Millonarios, en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

¿Cómo clasifican los equipos colombianos a torneos internacionales?

Copa Libertadores



Cupo 1: Atlético Bucaramanga, como campeón de la Liga BetPlay 2024-I, tiene acceso directo a la fase de grupos.

Los equipos con los cupos 3 y 4 deberán superar las fases II y III para alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si avanzan en la fase II, garantizan como mínimo su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Trofeo de la Copa Libertadores Foto: AFP

Copa Sudamericana



Cupo 1: El campeón de la Copa BetPlay 2024 participará en la Fase I previa.

La Fase I de la Copa Sudamericana enfrenta a equipos del mismo país en un partido único, determinado por sorteo. Los ganadores avanzan directamente a la fase de grupos del torneo.