“En Colombia los detractores de Efraín Juárez deben estar calladitos; fue un cachetazo”

El doblete de títulos de Atlético Nacional en este segundo semestre del fútbol colombiano, de la mano de Efraín Juárez , sorprendió a propios y extraños, pero sobre todo a los que no le tenían confianza al director técnico mexicano, quien está en su primera experiencia como entrenador en propiedad de un club profesional.

El éxito del estratega ‘manito’ ha tenido resonancia no solo en nuestro país sino también en el de él, donde se vieron emocionados por la labor realizada por su compatriota, que tuvo como futbolista una gran carrera a nivel de clubes y en la selección.

Por eso, siguen las reacciones de lo logrado por Efraín Juárez y en esta ocasión fue un DT de mucho recorrido y de reconocimiento como Ricardo Antonio La Volpe, quien decidió dar su punto de vista sobre lo que pasó con ‘Efra’ en Atlético Nacional.

“Imagino los detractores, a la prensa, que hoy estarán calladitos. Cuando te critican antes de tiempo, mejor que te que lo hagan después de verte”, comenzó diciendo el estratega argentino en el podcast ‘Lavolpismo’ sobre los señalamientos y el clima hostil que vivió su colega en estos meses en el balompié colombiano.

Publicidad

Pero La Volpe no se olvidó del olvido del país natal de Efraín Juárez, donde no le dieron la oportunidad y terminó brillando en otro lugar, en otra liga y con otros equipos que no esperaban muchos.

“Para México va a ser un cachetazo a los dirigentes que vean que acá también tenemos grandes pensadores, inteligentes para tener un técnico que demuestra con un bicampeonato”, aseguró el técnico argentino.

Publicidad

Aunque Ricardo Antonio, de amplia experiencia en el balompié internacional y quien se quedó en México por lo hecho allí, se mostró orgulloso de Juárez y de lo bien que representó a su país, a nivel internacional, a pesar de no tener un bagaje como entrenador, pero donde apostaron por él.

Efraín Juárez, entrenador de Nacional. COLPRENSA

“Qué bueno que un mexicano demuestre esa categoría de ir al futbol de Colombia sin haber dirigido en una Primera División, lo cual me sorprende cada vez más, porque, por ejemplo, Scaloni tampoco había dirigido. A veces estas sorpresas se dan”, cerró diciendo La Volpe.

Lo cierto es que el rápido éxito de Efraín Juárez como director técnico generó ecos en México, y todo porque en su carrera como futbolista se forjó un nombre en equipos de su país como América y Monterrey, pero también en el exterior con Celtic, de Escocia, Zaragoza, de España, entre otros.

Además, en la selección 'manita' disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, dos Copa Oro y más partidos de Eliminatorias y amistosos.