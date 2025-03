Extécnico campeón con Santa Fe tildó de "inexplicable" el 7-1 sobre Envigado: "me sorprendió"

Santa Fe es uno de los equipos del fútbol colombiano que ha tenido horas vertiginosas en los últimos días. Primero, se sintió la crisis por la derrota en la serie frente a Deportes Iquique y la eliminación de la Copa Libertadores 2025. Ahí, salió el entrenador uruguayo Pablo Peirano y todo su cuerpo técnico.

Sin embargo, el viernes de la semana anterior, los 'cardenales', con los mismos jugadores, fueron a visitar a Envigado y lograron una goleada 7-1 en el Polideportivo Sur, con una actuación magistral de Hugo Rodallega , quien anotó cuatro goles. Esto, bajo la dirección de los interinos Francisco López y Robinson 'Rufai' Zapata.

Precisamente ese fue el tema de análisis del programa 'Jugada Maestra', de Ditu, de Caracol Televisión, con Javier Hernández Bonnet, Carlos de la Pava y Javier Castell.

El invitado para darle un vistazo a la situación de los 'cardenales' fue el uruguayo Gerardo Pelusso, quien salió campeón con Santa Fe de la Copa Sudamericana en 2015.

"No, hay explicación, no la tengo. Son cuestiones que a veces no las entiende nadie. En el último partido en Copa erraron penaltis, así que es imposible saber qué pasó, (las razones) no las encuentro. La verdad que la goleada me sorprendió", explicó Pelusso inicialmente.

Gerardo Pelusso habló sobre la derrota de Santa Fe contra River Plate AFP

El entrenador extranjero también complementó y dejó en claro que "yo sigo a Santa Fe, lo seguí la campaña pasada, lamentablemente los técnicos somos hijos de los resultados. El trabajo del cuerpo técnico fue muy bueno (en 2024), lamentablemente en el último partido, la final la perdieron por penaltis frente a Bucaramanga. Y en el segundo semestre, en el último cuadrangular tuvieron una mala participación, después es el equipo de más puntos todo el año".

Pelusso resaltó la labor de Peirano, quienes trabajaron juntos en el pasado, destacó de igual manera lo hecho por su paisano y alumno. "Cuando (Peirano) recibió a Santa Fe era un equipo sin brujula, venían mal, superaron esas cosas y lograron encausarlo. Además vi que contaban con una respuesta de la gente, con entusiasmo".