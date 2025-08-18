A Duván Zapata se le respeta en Italia: regreso oficial y gran gesto del Torino

Este lunes 18 de agosto, Torino tuvo acción por la Copa de Italia contra el Modena. Los de Turín se llevaron el triunfo en este juego de primera ronda con un solitario gol de Nikola Vlasic, sin embargo, el momento emotivo del encuentro tuvo como protagonista al colombiano Duván Zapata.

A los 88 minutos, el canterano del América de Cali ingresó al terreno de juego en lugar de Cyril Ngonge. Los aficionados no dudaron en ovacionarlo, ya que se trataba de un anhelado regreso por la grave lesión de ligamento cruzado que sufrió comenzando la temporada anterior.

Ahora bien, el gesto más bonito tuvo que ver con la capitanía, ya que de inmediato le entregaron el simbólico brazalete, pese al poco tiempo que le quedaba al partido.



Vea el regreso oficial de Duván Zapata en las canchas:

🇨🇴⚽ ¡Volumen arriba! ¡Volvió Duván Zapata a jugar con Torino en la #CopaItaliaxWIN y de inmediato le dieron el brazalete de capitán! pic.twitter.com/DB5p4oqpgn — Win Sports (@WinSportsTV) August 18, 2025