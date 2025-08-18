Desahogo en Millonarios: "No nos vamos a salvar si echan al DT, debemos sentir vergüenza"

La actualidad de Millonarios es la peor de los últimos años y los resultados así lo demuestran. Es raro ver a los 'embajadores' en la última posición de la tabla con apenas un punto en cinco partidos disputados. De hecho, junto a Once Caldas son los dos únicos clubes que no conocen la victoria en lo que va de la Liga BetPlay II-2025. Este domingo, luego de la derrota 3-1 con Deportes Tolima, una figura de los 'azules' habló fuerte y claro con la prensa deportiva del país.

Se trata de Juan Pablo Vargas, defensor central costarricense que llegó al conjunto capitalino en el 2020. “Más que nosotros, los llamados líderes, de hablarles a todos y de motivarlos, esto es de quererlo. Yo sé el escudo que represento, lo que pesa, llevo muchos años acá, y esto es de querer más que cualquier otra cosa…es de que nos duela y podamos sentir vergüenza de lo que está pasando; solo de esa forma podemos sacar adelante una situación como esta”, dijo de entrada sobre el peso que cargan por militan en el 'embajador'.

Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios. @MillosFCoficial

Acto seguido, Vargas salió en defensa del entrenador David González, hizo 'mea culpa' y dejó en claro que despedirlo no es la solución a la realidad que están viviendo. “El técnico nos da las órdenes, las indicaciones, hay un plan de semana, y si nosotros en la cancha no somos capaces de ejecutarlo… acá esto no es de echarle la culpa al técnico; porque muchas veces cuando las cosas van mal, es más fácil sacar a uno que a 35, pero estamos equivocados si pensamos que nos vamos a salvar si llegan a sacar al técnico”, agregó.

Por último, el costarricense insistió que los jugadores son los que deben sacar a flote el club, pero que deben ser conscientes de donde están parados. “El agua nos hunde a todos, esto no es de lavarnos las manos y decir que estamos tranquilos porque a nosotros no nos van a echar. Las cosas no son así, nos tiene que doler y tener orgullo profesional por lo que estamos haciendo y por lo que estamos representando”, concluyó.