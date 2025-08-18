Carlo Ancelotti toma una dura decisión y deja fuera a un jugador clave en Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dará descanso a Vinícius Jr. y no lo convocará para el partido de la Canarinha contra Bolivia por las eliminatorias mundialistas, informó este lunes el portal 'Ge'.

Vini Jr. no figura en la prelista de convocados para los próximos partidos de las eliminatorias mundialistas, enviada este fin de semana a la FIFA y a los clubes de fútbol, por lo que no podrá ser convocado, según el medio deportivo.

El delantero del Real Madrid tiene un partido de sanción por acumular dos tarjetas amarillas, por lo que ya sabía que no podría jugar el próximo encuentro de Brasil, contra Chile en el Maracaná, el próximo 4 de septiembre.

Sí podría haber sido convocado para la visita a Bolivia, en la última jornada de las eliminatorias, que se disputará el día 9 de septiembre en El Alto, pero Ancelotti decidió darle descanso.

Vinícius Júnior, delantero brasileño, en el partido contra Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

Publicidad

En la prelista de convocados sí figuran nombres como Neymar y los madridistas Rodrygo y Éder Militão, ausentes en la primera convocatoria de Ancelotti, el pasado junio, por lesiones.

Ancelotti anunciará la lista de convocados el próximo 25 de agosto en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro.

Publicidad

Brasil ya está clasificado al Mundial de 2026, mientras que Chile está eliminado y Bolivia ocupa el octavo puesto en la tabla, con 17 puntos, uno por debajo de Venezuela, que ocupa el puesto de la repesca.



Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericana

Posición Selección PJ Puntos 1 Argentina 16 35 2 Ecuador 16 25 3 Brasil 16 25 4 Uruguay 16 24 5 Paraguay 16 24 6 Colombia 16 22 7 Venezuela 16 18 8 Bolivia 16 17 9 Perú 16 12 10 Chile 16 10

Fecha 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre de 2025

Montevideo: Uruguay vs. Perú

Barranquilla: Colombia vs. Bolivia

Asunción: Paraguay vs. Ecuador

Buenos Aires: Argentina vs. Venezuela

Río de Janeiro: Brasil vs. Chile

9 de septiembre de 2025