Hugo Rodallega elogió a Falcao, tras dejarlo sin final: "Siempre le desearé lo mejor"

Independiente Santa Fefue protagonista de una de las sorpresas más grandes de la última jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2025. El equipo dirigido por Jorge Bava se impuso 2-1 a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y con ello aseguró su paso a la gran final del fútbol colombiano.

Desde el primer minuto, el conjunto 'cardenal' salió decidido a quedarse con el partido. Hugo Rodallega abrió el marcador muy temprano, demostrando una vez más su vigencia y gran nivel en el rentado nacional. Solo siete minutos después, Ewil Murillo amplió la ventaja, generando desconcierto y tristeza en la parcial azul que colmaba las tribunas.

Radamel Falcao García logró descontar con un impecable tiro libre en el tiempo de adición, pero el tanto no fue suficiente para revertir la historia. Millonarios quedó eliminado, dejando una estela de decepción entre sus hinchas y, en especial, en el delantero samario, quien soñaba con disputar su primera final en Colombia.

Rodallega lamentó la eliminación de Falcao

Hugo Rodallega en acción de juego en Millonarios contra Santa Fe en El Campín por cuadrangulares. Colprensa

Publicidad

Tras el encuentro, Rodallega, autor del primer gol de Santa Fe y excompañero de Falcao en la Selección Colombia, se refirió con respeto y admiración al 'Tigre', lamentando que no haya podido avanzar a la final del torneo local.

“Él obviamente tenía la ilusión, al igual que yo y que cualquier jugador en la liga colombiana. Es un jugador que merece mucho. Falcao es un hombre al que admiro no solo como jugador, sino como persona; tenemos una gran amistad. Siempre le voy a desear lo mejor”, expresó Rodallega en zona mixta.

Publicidad

El delantero también destacó la resiliencia del goleador de Millonarios y su capacidad para seguir adelante: “Es lamentable que hoy, ante nosotros, no haya podido pasar a jugar esa final y mantener esa ilusión. Pero esto es fútbol. Me imagino que no se va a quedar ahí. Él va a hacer lo que ha mostrado siempre: un 'Tigre', un jugador que no se rinde, y estoy seguro de que va a pelear el próximo semestre”.

Las palabras de Rodallega reflejan no solo el respeto entre rivales, sino el aprecio por una leyenda como Falcao, cuya presencia sigue generando emociones dentro y fuera del campo.