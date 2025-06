Hugo Rodallega: "Hay mucha gente que nos ha tirado mier...; les toca cerrar un poco la boca"

El experimentado Hugo Rodallega anotó un gol y sirvió una asistencia para que Independiente Santa Fe venciera en la noche del jueves por 1-2 a Millonarios y se clasificara a la final de la Liga Betplay I-2025, en la que se medirá con Deportivo Independiente Medellín, que logró su pase anticipado el domingo pasado. El vallecaucano dejó sus impresiones en la zona mixta del estadio El Campín, y al igual que Falcao García, explotó. No se guardó nada.

Con el triunfo, los dirigidos por Jorge Bavase quedaron con el primer lugar del Grupo B de los cuadrangulares semifinales con 12 puntos, seguido de Millonarios con nueve, Atlético Nacional con ocho y Once Caldas con tres. De otro lado, Rodallega Martínez alabó a lo hecho por sus compañeros en cancha y envió un mensaje duro, aseguró que "nos han tirado (a Santa Fe) mucha mierda".

"Qué pena, pero hay mucha gente que nos ha tirado mucha mierda. O sea, no respetan el trabajo, la unión de este equipo, el esfuerzo que este equipo ha hecho. Nadie nos nos ha tenido esa confianza. Colegas de ustedes, lamentablemente, han sido muy duros con Independiente Santa Fe, y eso que ni siquiera son hinchas de Millonarios", precisó el capitán y líder del elenco santafereño.

Hugo Rodallega, figura y capitán de Santa Fe. Foto: Colprensa

Pero ahí no paró todo por parte del exWigan y Fulham de Inglaterra; 'Hugol' no se quedó callado; se desahogó de todos los comentarios mal intencionados que recibieron en los días previos al juego frente a Millonarios.

"Gente que ha hablado a carta abierta, diciendo que son hinchas de otro equipo que no está en este momento, no está en esta final, y decían que Santa Fe no tenía ninguna ninguna posibilidad, ni la más mínima, de ganarle a Millonarios. Entonces, creo que hoy (jueves) les toca cerrar un poco la boca y no sé a quién. Obviamente, no esperamos que nos hagan fuerza a nosotros en la final, pero quiero ver qué van a decir en esta semana", terminó por decir el atacante de Santa Fe a los medios en la zona mixta de El Campín luego del triunfo de su club y posterior paso a la final.