Falcao García: "Así me sancionen 50 mil fechas, pero que se jodan los del VAR; nos robaron"

Falcao García 'alzó la voz'. Este jueves 19 de junio, habló en rueda de prensa, tras perder 1-2 con Independiente Santa Fe, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y no ocultó su molestia. Allí, no solo analizó lo ocurrido en el terreno de juego, resaltando el planteamiento del 'león', sino que aprovechó para criticar al arbitraje, las decisiones tomadas y cómo, en su opinión, perjudicaron a Millonarios a lo largo del semestre.

¿Por qué Millonarios no le pudo dar vuelta al partido?

"No es que no le encontramos la vuelta, Santa Fe aprovechó dos errores nuestros y anotaron; después fueron 80 minutos en los que dominamos y buscamos por todo lado. Ahora, se defendieron bien y es una virtud del rival. Sin embargo, siempre quisimos buscar el arco rival".

¿Qué se viene para Radamel Falcao García para el futuro?

"Creo que no es momento de pensar en lo que pasará en el futuro. Fue un baldado de agua fría para todos, no nos esperamos esto, pero es fútbol y pasa. Solo queda aprender de las cosas que se hacen mal para lo que viene. Ya se verá que se viene para lo que pasará más adelante".

Falcao García, capitán de Millonarios, en medio del partido contra Santa Fe, por la fecha 6 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

¿Cuál fue la razón por la que la clasificación se escapó?

"Hemos padecido en la última fecha. Complejo desde el inicio por lo que se dio. Santa Fe fue certero por nuestras equivocaciones y nos costó tranquilizarnos, pero aun así tuvimos el manejo de la pelota. Habrá que ver, analizar y aprender para que no vuelva a suceder".

¿Cómo se siente Falcao García en este momento?

"Estamos mal, dolidos, sin encontrar explicaciones. No entendemos la serie de situaciones que se dieron en el encuentro, con la pérdida de Daniel Ruiz. En el primer gol que hay dudas, pero así fue en todo el torneo; y es que así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, pero, ante la duda, era en contra nuestro y cuando había que revisar, no lo hicieron. Que se jodan los del VAR, pero, en Manizales, nos robaron dos penaltis. Me hacen el favor, pero nos robaron. Todo el torneo fue en contra. Así no vuelva a jugar acá, me importa un carajo, pero siempre fue en contra. Y después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez están diciendo. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, que favorecían a Millonarios, a la mierda, todo fue una mentira. Nunca las iban a revisar. Eso es lo que me llevo de este partido".