Falcao García y un grito de auxilio de última hora: "¿Cuál me recomiendan?"

Falcao García no vive sus mejores días. El pasado 8 de septiembre, en el compromiso entre Once Caldas y Millonarios , que culminó con empate 1-1, solo pudo jugar el primer tiempo. Y es que, en el estadio Palogrande, sufrió una delicada molestia física que lo ha alejado de las canchas. "Lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha", informó el club en un comunicado.

Sin embargo, no es el único inconveniente que sufrió en el último tiempo. A través de sus redes sociales, 'el Tigre' publicó el siguiente mensaje: "se me rompió la pantalla de mi celular, creo que voy a necesitar uno más resistente... ¿Cuál me recomiendan?". De inmediato, sus seguidores se pronunciaron y le dieron algunas recomendaciones, a la espera de la decisión que tome el estratega.

Se me rompió la pantalla de mi celular, creo que voy a necesitar uno más resistente... ¿Cual me recomiendan? — Radamel Falcao (@FALCAO) September 26, 2024

Es una publicación que ha llamado la atención y no ha pasado desapercibida. De hecho, no se descarta que sea un tema publicitario, teniendo en cuenta que la figura de Falcao García es propicia para esto . Por ahora, no se conocen más detalles y el capitán y atacante del 'embajador' continúa enfocado en su puesta a punto para volver a los terrenos de juego y aportarle a sus compañeros.

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, celebra en el fútbol colombiano Getty Images

Justamente, en el partido de Millonarios, por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2024, donde igualó 0-0 frente a Jaguares , en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se le vio al samario en los palcos. Allí, lo vivió con intensidad, preocupación e incluso se le vio tomándose la cabeza en un par de acciones donde el equipo falló las ocasiones de inflar las redes y sumar tres puntos determinantes.

Publicidad

Próximo partido de Millonarios

Los dirigidos por Alberto Gamero recibirán a Envigado, en el estadio El Campín, por la jornada 12 de la Liga BetPlay II-2024. Dicho compromiso está programado para el sábado 28 de septiembre, a las 8:30 de la noche (Hora de Colombia). Aún no se tienen certezas sobre su reaparición con los 'embajadores'.