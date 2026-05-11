Franco Armani, relacionado con Nacional; “van a venir corriendo a buscarlo, ya están hablando”

Atlético Nacional fue nombrado en Argentina en las últimas horas de este lunes al ser relacionado, una vez más, con el futuro de Franco Armani, quien cerraría su ciclo en River Plate y podría cerrar su carrera en el equipo donde brilló en el fútbol colombiano.

El periodista Hernán Castillo, en el programa 'Love ST' fue el encargado de dar la información que involucra al experimentado guardameta con el elenco 'verdolaga', donde es considerado como un ídolo por la huella que dejó a nivel personal y de títulos, consiguiendo hasta la Copa Libertadores 2016.



Franco Armani y la opción de Atlético Nacional

De inicio el citado periodista argentino informó que "por más que se enoje el señor representante de Armani, es muy probable que los últimos partidos sean la semana que vienen en la Copa Sudamericana", y lo que sorprendió es al relacionar a David Ospina, de quien señaló que "se retira y desde Nacional van a venir corriendo a buscar a Armani".

Seguido a eso, detallaron que ya estarían "hablando con él", y que en el cono sur del continente se sabía que "si no se va en junio, se va en diciembre. Veremos cómo termina, y se puede retirar atajando, por Sudamericana, porque Beltrán fue expulsado, es muy probable que salga de River por obvias razones y ya hay un lugar en Atlético Nacional".

Franco Armani en su despedida de Atlético Nacional - Foto: AFP

¿Cómo le fue a Franco Armani en Atlético Nacional?

El arquero argentino, quien actualmente tiene 39 años, llegó en 2010 al equipo antioqueño y estuvo allí hasta el 2017, disputando 249 partidos entre los campeonatos locales e internacionales.



Pero la verdadera huella la dejó no solo con sus atajadas, sino con el palmarés que consiguió: seis ligas colombianas, tres Copa Colombia, y dos Superligas. Aunque lo que más resalta son sus títulos internacionales, la Copa Libertadores 2016 y Recopa Sudamericana 2017.