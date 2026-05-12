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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Noticia de última hora de Marlon Torres, baja en Santa Fe vs. América; hallazgo médico que preocupa

Noticia de última hora de Marlon Torres, baja en Santa Fe vs. América; hallazgo médico que preocupa

Marlon Torres, quien ha sido pieza clave en el esquema de América de Cali, no viajó a Bogotá para la vuelta de los cuartos de final contra Santa Fe. Inquieta el estado de salud del defensor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de may, 2026
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Marlon Torres ha presentado un cuadro de cefalea severa y por eso no ha podido jugar con América de Cali.
Marlon Torres ha presentado un cuadro de cefalea severa y por eso no ha podido jugar con América de Cali.
Foto tomada del X del @AmericadeCali

América de Cali jugará este martes la vuelta por los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 frente a Santa Fe, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con una baja importante. A través de un comunicado emitido en las últimas horas, la institución vallecaucana confirmó que Marlon Torres no estará en el decisivo compromiso y todo se debió a un hallazgo médico que preocupa.

El defensor, de 30 años, y quien ha sido pieza clave en el esquema inicialista de David González, no viajó a la ciudad de Bogotá debido a un episodio severo de migraña, que lo ha mantenido internado en una clínica de la capital del Valle del Cauca.

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Marlon Torres
Marlon Torres celebra gol - Foto: América Oficial


"Por eso le mandaron una evaluación con imágenes, que es una resonancia con un medio de contraste que es más precisa, y en ella se informa que la hipófisis, que es una glándula que está en la base del cráneo, que produce una serie de hormonas, tiene un aumento de tamaño anormal; eso se llama nódulo, y en el caso de una glándula, el nódulo se llama adenoma", sostuvo de entrada el galeno a la mesa de periodistas.

A continuación agregó que "cuando se encuentra esa situación, entonces es necesario extirparlo porque ese nódulo, ese adenoma comienza a aumentar de tamaño y eso explica el dolor de cabeza que presenta la persona. Hay que extirparlo, es un tratamiento que hace el neurocirujano, y obviamente, dependiendo de la característica adenoma es un tumor benigno, pero ya la patología es la que al final determina si es así o no".

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Por último, el especialista complementó que "lo concreto es que a este jugador (Marlon Torres) hay que hacerle una cirugía, extirpar el adenoma, y obviamente, con su respectiva incapacidad".

¿Qué dijo América de Cali del estado de salud de Marlon Torres?

"Se encuentra bajo valoración médica especializada tras presentar un cuadro de cefalea en los últimos días. A la espera de una evolución favorable", precisó el cuadro 'escarlata' en un comunicado, este martes.

¿Cómo va la serie entre 'leones' y 'diablos rojos'?

Esta llave se encuentra igualada 1-1, por lo que en la noche de este martes en El Campín se definirá qué equipo avanzará a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026. El balón rodará a las 8:30 de la noche.

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