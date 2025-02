Gustavo Serpa: “Cómo me voy a arrepentir de fichar a Falcao, si acabamos de contratarlo"

Millonarios fue noticia este jueves no precisamente por lo deportivo, sino por unas declaraciones que se viralizaron en redes sociales del máximo accionista del club, Gustavo Serpa, quien puso como ejemplo a Falcao García por las ocasiones falladas en el partido contra Pasto, en la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2024-II, y que generaron molestias en algún sector de la hinchada y la prensa.

Por ese motivo, este viernes el dirigente del cuadro 'embajador' habló con 'Blu Radio' y explicó sus polémicas palabras, dio el contexto de lo sucedido en lo que se involucró al delantero samario, figura del elenco azul.

"Yo estaba diciendo es que tenemos una responsabilidad y la asumimos en cada asamblea, donde se evalúa el año siguiente la gestión del año previo, fundamentalmente la gestión de la empresa, pero también los resultados deportivos. En esa asamblea, que es de contexto privado, un accionista me increpa y me dice que para él es evidente que a nosotros no nos interesa ser campeones todos los años. Yo le dije que somos responsables hasta donde somos, lo que no podemos responder, puse un ejemplo, no se trataba de Falcao, es que no somos responsables que la pelota no entre", afirmó Gustavo Serpa de entrada.

De inmediato, el máximo accionista de Millonarios tocó el tema de las palabras discutidas en las que nombró al 'Tigre'.

"Estoy convencido que armamos una extraordinaria nómina para el segundo semestre, no era algo contra Falcao, estaba defendiendo la nómina de mi equipo, pero a los dirigentes se les puede juzgar hasta cierto punto, el equipo perdió la final en los dos últimos partidos, tiros en el palo, jugadas que no entraron, pero no somos responsables de eso, el azar existe. Si pega tres veces en el palo yo no puedo ser el culpable de quedar afuera de la final", explicó.

Por la misma línea profundizó sobre lo que significa tener en las huestes de Millonarios a un jugador de la talla de Falcao García, a quien denominó como "uno de los mejores goleadores del mundo".

Gustavo Serpa le tiró al 'Tigre'.

"Yo soy un convencido de la grandeza de Falcao, a pesar de que es uno de los mejores goleadores del mundo, también puede perder oportunidades como la pierden todos los jugadores del mundo, cualquiera puede fallar. Hacía referencia fundamentalmente a que la responsabilidad de los gestores llegue hasta cierto punto. El azar existe, esto se trató es de crear algo mío contra Falcao, pero eso es fuera de contexto, es contrasentido. Hablamos hace más de año y medio cuando empecé a hacer esfuerzos para traerlo, soy un convencido de su calidad y grandeza y que nos va a aportar futbolísticamente réditos extraordinarios. Falcao el semestre pasado hizo cinco goles, si revisa por minuto fue el mejor jugador con eficacia, se lesionó pero por minutos jugados tuvo un rendimiento extraordinario", aclaró Serpa.

Acá más declaraciones de Gustavo Serpa en 'Blu Radio':

¿Se arrepintió de fichar a Falcao?

"No, pero como me voy a arrepentir si acabamos de contratarlo otra vez, además hicimos un esfuerzo adicional. Estoy satisfecho, orgulloso y feliz de tener a Falcao en nuestra nómina, no solo es referente del fútbol colombiano, es un héroe nacional. Estoy más seguro que nunca de lo que hicimos de volverlo a contratar. Mi intervención no tenia nada que ver con Falcao".

¿Ya habló con Falcao de sus declaraciones?

"Sí, claro, inmediatamente que el audio estaba siendo usado para propósitos negativos, le dije “hombre mira, pasó esto en la asamblea, mencioné esto”. Le dije que estaba lejos de cualquier cosa de esas que están usando para justamente generar malestar. Me dijo las gracias por la aclaración, es un extraordinario ser humano. Es una buena persona y sabe el aprecio que le tengo a él, uno a veces lo sacan de contexto o a veces se equivoca en las apreciaciones, no estaba dando unas declaraciones, respondiendo una pregunta en un contexto privado. Fue una pregunta que no correspondía".

Falcao García con Millonarios

¿Tener a Falcao es solo por el tema económico?

"Fundamentalmente es una decisión deportiva, hemos tenido un viejo anhelo de tenerlo, tener a uno de los mejores goleadores, yo lo siento en las calles. Falcao tuvo un excelente performance por minutos jugados y nos va a aportar muchísimo deportivamente. Pero por supuesto que Falcao trae cantidad de cosas adicionales que no las trae nadie más, pero lo nuestro fue el viejo anhelo de complacernos todos los hinchas de tenerlo en Millonarios".

¿Hablará también con Leonardo Castro y Álvaro Montero sobre sus declaraciones?

"Claro que sí, ellos saben lo mucho que los aprecio, esto fue un contexto que no tiene nada que ver de lo que creo y pienso de ellos".