Hugo Rodallega: "Me quedó la espina de no hacer parte de la Selección que jugó el Mundial"

El delantero colombiano Hugo Rodallega conversó en directo con 'ESPN' acerca de la actualidad del fútbol en Colombia y compartió aspectos íntimos de su vida que lo han fortalecido.

Actualmente, en las filas de Independiente Santa Fe, Rodallega destaca como uno de los principales goleadores de la Liga Betplay 2024-I. Comparte el podio con Leonardo Castro de Millonariosy Carlos Bacca de Junior de Barranquilla, todos con 10 goles en lo que va de la competición.

Además, abordó su relación con la Selección Colombia, dejando claro que, a pesar de desafíos pasados, considera que son cosas superadas: "Me quedó una espina grande por ese momento. Yo hice todos los procesos y méritos, estaba marcando muchos goles en Europa. Nunca entendí por qué dejaron de llamarme, pero es tiempo pasado, no voy a hacer énfasis en eso".

"Sí, me queda eso de no haber podido ser parte de una de esas Selecciones que jugó el Mundial. Si hablamos de méritos, en mi posición tuve un año que fui el máximo goleador colombiano en Europa y no es fácil, no lo reconocieron. Uno se pregunta qué pasa pero el cuerpo técnico de ese momento seguro tenía sus motivos por los que yo no podía ser parte de la Selección, pero ya me quedará esa espina eterna", afirmó.

Por otro lado habló sobre la situación de Independiente Santa Fe y de lo que quiere conseguir con el club en la recta final del torneo: “Es un grupo bastante parejo, competitivo, hay equipos con mucha historia, equipos que también tienen la ambición y la ilusión de pelear por el título, equipos que durante el torneo regular se hicieron fuertes y que en realidad merecieron estar dentro de los ocho, así que la competencia es fuerte, cada partido va a ser a muerte y el que menos se equivoque en los detalles será el que consiga los tres puntos. Vamos a hacer todo lo posible por llegar a la final, nosotros queremos llegar a la final, vamos a buscar el título”.

*Otras declaraciones de Hugo Rodallega:

El buen presente de Santa Fe...

“Creería que cambió muchísimo el tema de la mentalidad, el convencimiento del jugador, todo esto viene desde una base que tiene el profe y sus ayudantes. Intentaron en el día a día tomarnos muy en serio, hacer mucho énfasis en lo que se quiere trabajar con nosotros como equipo e individualmente él intenta sacar lo mejor de cada uno. Se ha hecho muy buen complemento con las jerarquías de varios de los que ya llevamos años en esto del fútbol, los jóvenes también lo están asimilando de esta manera, con ambición, ganas y deseos de triunfar, queremos entrar en la historia de Santa Fe y solo se consigue con un título”, destacó Hugo Rodallega.

Las jóvenes promesas en Colombia...

“Pasa también porque los entrenadores no están usando delanteros nueves y se la están jugando con extremos y volantes, juegan con esa palabra de ‘falso nueve’, lo respeto, pero no lo comparto. Acá en Colombia se le está haciendo daño al joven, no se le está trabajando y formando bien, eso cuesta, hace que un goleador no mantenga su nivel, pero al delantero deberíamos trabajarlo un poco más, si un equipo tiene un entrenador de arqueros por qué no puede tener un entrenador de delanteros, deberíamos enfocarnos más en trabajar a los jóvenes goleadores, explotarlos y cuando llegue el momento venderlos, potencializarlos”.