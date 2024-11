Luego de ganarle al Pasto 1-0 por la fecha 16 de la Liga BetPlay , Alberto Gamero, DT de Millonarios, analizó el encuentro y se mostró feliz por lo hecho por su equipo en El Campín.

"Pienso que la pelota quieta también es una vía de llegar a gol. Nosotros, por dentro y por fuera, a veces pensamos que un centro de costado es echar a perder un balón, y muchas veces esos cinco o esa línea de cinco que están ahí en el fondo tienen una confusión de a quién van a atacar o cuándo va a atacar el balón. A mí no me gusta mucho tirar centros y centros; a mí lo que me gusta es que tiren pase gol", aseguró en primera instancia al ser preguntado por la gran cantidad de centros que intentó este domingo el conjunto 'embajador'.

"Creo que vimos más centros del lado derecho porque teníamos dos jugadores que entraban: Castro y Jader, del otro lado, como rematadores. Pero a pesar de todos los centros que tiramos, me parece que también tuvimos por momentos elaboración. A veces intentábamos por dentro y no se podía, pero los centros son una vía, una manera de anotar, y hoy ganamos con eso", agregó a su explicación.

Leonardo Castro, jugador de Millonarios, provocó la expulsión de Brayan Carabalí, de Deportivo Pasto Archivo de Colprensa

A renglón seguido, aseguró que no se va a conformar con la clasificación a Cuadrangulares, sino que espera ser cabeza de serie, además de seguir subiendo posiciones en la reclasificación "Desde ayer que vimos el vídeo y que hicimos la charla, yo a ellos les mostré prácticamente tres tablas a las que le estamos apuntando: la clasificación, la tabla de reclasificación y el punto de bonificación. Entonces, son tres tablas a las que estamos apuntando y peleando", declaró.

Igualmente, dijo que: "Nosotros no vamos a poner un límite o un techo donde ya estamos clasificados; nos faltan tres partidos todavía. Esto es lo que quiere el grupo, esto es lo que quieren nuestros directivos y seguramente la afición también quiere que peleemos el punto de bonificación, que estamos peleando la reclasificación. Hoy creo que quedamos a siete puntos del Tolima, que es el segundo. Entonces, vamos en busca de eso, vamos mejorando cosas, vamos corrigiendo cosas, pero no vamos a pensar solo en la clasificación sino en todo lo demás. Ya si se nos dio, Dios mediante, nosotros no nos vamos a conformar con los 30 puntos, pero sí vamos a buscar la bonificación y la tabla de reclasificación", sostuvo.