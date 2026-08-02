🔴 Jaguares vs. Nacional, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Los 'felinos' realizaron dos cambios: entraron Jader Maza y Jerson Malagón por Darwin López y Cristian Álvarez.
- 05:04 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL🔴 Minuto 40'
- 05:03 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL🔴 Minuto 35'
Ya se reanudaron las acciones en el estadio Jaraguay, luego de evacuar a las barras que generaron los incidentes.
- 04:53 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL🔴 Minuto 35'
Se tomó la decisión de que el encuentro se reanudará a las 5:00 p.m.
- 04:31 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL🔴 Minuto 35'
"Los equipos se van a los vestuarios; algunos hinchas, entre ellos niños, mujeres y familias enteras, que estaban ubicados en occidental, y que no tenían nada que ver con los disturbios, los dejaron bajarse y entrar a la cancha para que no les pase nada", agregaron en la transmisión.
- 04:30 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL🔴 Minuto 35'
"La situación está complicada, las autoridades no han podido controlar las cosas y hasta se están lanzando sillas acá en occidental", informan en la transmisión oficial.
- 04:27 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL🔴 Minuto 35'
Partido detenido por incidentes en las tribunas.
- 04:18 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL🔴 Minuto 32'
¡GOOOOOL DE NACIONAL! Alfredo Morelos atacó el espacio, ganó de fuerza, enganchó, remató y amplió la diferencia.
- 04:17 p. m. - JAGUARES 0-2 NACIONAL🔴 Minuto 30'
Andrés Sarmiento estuvo cerca de poner el tercero, con un remate de media distancia, el cual pasó cerca del palo derecho del arquero.
- 04:13 p. m. - JAGUARES 0-2 NACIONAL🔴 Minuto 25'
Pase atrás de Edwin Cardona, remate de Alfredo Morelos y el balón se estrelló en el palo.
- 04:07 p. m. - JAGUARES 0-2 NACIONAL🔴 Minuto 20'
¡GOOOOOOL DE NACIONAL! Excelente pase de Mateus Uribe y mejor definición de Andrés Sarmiento para ampliar la diferencia.
- 04:06 p. m. - JAGUARES 0-1 NACIONAL🔴 Minuto 18'
Otra vez, Franco Armania, respondiendo bajo los tres palos, con sus reflejos y achique.
- 04:02 p. m. - JAGUARES 0-1 NACIONAL🔴 Minuto 15'
Buena atajada de Franco Armani, estando atento a un mano a mano. Salió rápido, achicó y atajó.
- 03:59 p. m. - JAGUARES 0-1 NACIONAL🔴 Minuto 10'
El local intenta reaccionar, tras verse abajo en el marcador e iguala un poco el desarrollo del compromiso.
- 03:54 p. m. - JAGUARES 0-1 NACIONAL🔴 Minuto 7'
¡GOOOOOOL DE NACIONAL! Marlos Moreno remató al palo del arquero, que no estuvo atento, e infló las redes.
- 03:53 p. m. - JAGUARES 0-0 NACIONAL🔴 Minuto 5'
Control y dominio total del 'verdolaga', que tiene la pelota y genera peligro de entrada,
- 03:47 p. m. - JAGUARES 0-0 NACIONAL🔴 ¡Empezó el partido!
Ya rueda el balón en el estadio Jaraguay para el juego de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026.
- 03:46 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL🔴 Todo listo para que empiece el encuentro
Ya se realizó el sorteo, eligieron lado y quién sacará, y se viene el inicio del compromiso.
- 03:45 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL🔴 Los equipos saltan a la cancha
Falta poco para que ruede la pelota en el estadio Jaraguay.
- 03:45 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL🔴 Alineación titular confirmada de Nacional
El 11 inicial para el partido ante Jaguares.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/6nPW8FvMTe— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 2, 2026
- 03:42 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL⚽ Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 6 de abril de 2026, en el estadio Atanasio Girardot, los 'verdolagas' ganaron 2-1, con goles de Andrés Sarmiento y Eduard Bello; quien descontó para la visita fue Cristian Álvarez.
- 03:41 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol
- 03:41 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.
- 03:40 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL✍️ Últimos partidos del 'verdolaga'
- Tigres 0-2 Nacional (Copa)
- Nacional 2-0 Tigres (Copa)
- Nacional 1-2 Táchira (Amistoso)
- 03:39 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL✍️ Últimos partidos de los 'felinos'
- Cali 2-0 Jaguares (Liga)
- Pereira 1-0 Jaguares (Copa)
- Jaguares 3-0 Independiente Valle del Cauca (Copa)
- Águilas Doradas 0-0 Jaguares (Copa)
- Jaguares 1-2 Real Cundinamarca (Copa)
- 03:37 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL🏆 Así va Nacional en la tabla de posiciones
El cuadro antioqueño no registra nada, hasta ahora, ya que no ha debutado en Liga.
- 03:35 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL🏆 Así va Jaguares en la tabla de posiciones
El club de Montería aparece en el puesto 18, sin puntos y -2 en la diferencia de gol.
- 03:34 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL🧐 ¿Cómo viene el 'verdolaga'?
El conjunto de Lucas González recién debuta, luego de que el partido de la fecha 1, contra Boyacá Chicó, se aplazara.
- 03:34 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL👀 ¿Cómo llegan los 'felinos'?
Los dirigidos por Hubert Bodhert vienen de perder 2-0 con Deportivo Cali, con goles de Steven Rodríguez y Johan Martínez, por la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio de Palmaseca.
- 03:32 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Jaraguay, en la ciudad de Montería, abre sus puertas para este duelo.
- 03:31 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 3:45 p.m.
- 03:31 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay II-2026.
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