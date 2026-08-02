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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Jaguares vs. Nacional, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Jaguares vs. Nacional, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

En el estadio Jaraguay de Montería y en la continuación de la fecha 2, Nacional hace su debut en Liga contra los 'felinos', que vienen de perder contra Cali.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 2 de ago, 2026
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Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay II-2026 contra Jaguares, por la fecha 2
Atlético Nacional debuta en la Liga BetPlay II-2026 contra Jaguares, por la fecha 2
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  • 05:04 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL
    🔴 Minuto 40'

    Los 'felinos' realizaron dos cambios: entraron Jader Maza y Jerson Malagón por Darwin López y Cristian Álvarez.

    • Publicidad

  • 05:03 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL
    🔴 Minuto 35'

    Ya se reanudaron las acciones en el estadio Jaraguay, luego de evacuar a las barras que generaron los incidentes.

  • 04:53 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL
    🔴 Minuto 35'

    Se tomó la decisión de que el encuentro se reanudará a las 5:00 p.m.

  • 04:31 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL
    🔴 Minuto 35'

    "Los equipos se van a los vestuarios; algunos hinchas, entre ellos niños, mujeres y familias enteras, que estaban ubicados en occidental, y que no tenían nada que ver con los disturbios, los dejaron bajarse y entrar a la cancha para que no les pase nada", agregaron en la transmisión.

  • 04:30 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL
    🔴 Minuto 35'

    "La situación está complicada, las autoridades no han podido controlar las cosas y hasta se están lanzando sillas acá en occidental", informan en la transmisión oficial.

  • 04:27 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL
    🔴 Minuto 35'

    Partido detenido por incidentes en las tribunas.

  • 04:18 p. m. - JAGUARES 0-3 NACIONAL
    🔴 Minuto 32'

    ¡GOOOOOL DE NACIONAL! Alfredo Morelos atacó el espacio, ganó de fuerza, enganchó, remató y amplió la diferencia.

  • 04:17 p. m. - JAGUARES 0-2 NACIONAL
    🔴 Minuto 30'

    Andrés Sarmiento estuvo cerca de poner el tercero, con un remate de media distancia, el cual pasó cerca del palo derecho del arquero.

  • 04:13 p. m. - JAGUARES 0-2 NACIONAL
    🔴 Minuto 25'

    Pase atrás de Edwin Cardona, remate de Alfredo Morelos y el balón se estrelló en el palo.

  • 04:07 p. m. - JAGUARES 0-2 NACIONAL
    🔴 Minuto 20'

    ¡GOOOOOOL DE NACIONAL! Excelente pase de Mateus Uribe y mejor definición de Andrés Sarmiento para ampliar la diferencia.

  • 04:06 p. m. - JAGUARES 0-1 NACIONAL
    🔴 Minuto 18'

    Otra vez, Franco Armania, respondiendo bajo los tres palos, con sus reflejos y achique.

  • 04:02 p. m. - JAGUARES 0-1 NACIONAL
    🔴 Minuto 15'

    Buena atajada de Franco Armani, estando atento a un mano a mano. Salió rápido, achicó y atajó.

  • 03:59 p. m. - JAGUARES 0-1 NACIONAL
    🔴 Minuto 10'

    El local intenta reaccionar, tras verse abajo en el marcador e iguala un poco el desarrollo del compromiso.

  • 03:54 p. m. - JAGUARES 0-1 NACIONAL
    🔴 Minuto 7'

    ¡GOOOOOOL DE NACIONAL! Marlos Moreno remató al palo del arquero, que no estuvo atento, e infló las redes.

  • 03:53 p. m. - JAGUARES 0-0 NACIONAL
    🔴 Minuto 5'

    Control y dominio total del 'verdolaga', que tiene la pelota y genera peligro de entrada,

  • 03:47 p. m. - JAGUARES 0-0 NACIONAL
    🔴 ¡Empezó el partido!

    Ya rueda el balón en el estadio Jaraguay para el juego de la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026.

  • 03:46 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    🔴 Todo listo para que empiece el encuentro

    Ya se realizó el sorteo, eligieron lado y quién sacará, y se viene el inicio del compromiso.

  • 03:45 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    🔴 Los equipos saltan a la cancha

    Falta poco para que ruede la pelota en el estadio Jaraguay.

  • 03:45 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    🔴 Alineación titular confirmada de Nacional

  • 03:42 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 6 de abril de 2026, en el estadio Atanasio Girardot, los 'verdolagas' ganaron 2-1, con goles de Andrés Sarmiento y Eduard Bello; quien descontó para la visita fue Cristian Álvarez.

  • 03:41 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

  • 03:41 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.

  • 03:40 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    ✍️ Últimos partidos del 'verdolaga'
    • Tigres 0-2 Nacional (Copa)
    • Nacional 2-0 Tigres (Copa)
    • Nacional 1-2 Táchira (Amistoso)
  • 03:39 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    ✍️ Últimos partidos de los 'felinos'
    • Cali 2-0 Jaguares (Liga)
    • Pereira 1-0 Jaguares (Copa)
    • Jaguares 3-0 Independiente Valle del Cauca (Copa)
    • Águilas Doradas 0-0 Jaguares (Copa)
    • Jaguares 1-2 Real Cundinamarca (Copa)
  • 03:37 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    🏆 Así va Nacional en la tabla de posiciones

    El cuadro antioqueño no registra nada, hasta ahora, ya que no ha debutado en Liga.

  • 03:35 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    🏆 Así va Jaguares en la tabla de posiciones

    El club de Montería aparece en el puesto 18, sin puntos y -2 en la diferencia de gol.

  • 03:34 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    🧐 ¿Cómo viene el 'verdolaga'?

    El conjunto de Lucas González recién debuta, luego de que el partido de la fecha 1, contra Boyacá Chicó, se aplazara.

  • 03:34 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    👀 ¿Cómo llegan los 'felinos'?

    Los dirigidos por Hubert Bodhert vienen de perder 2-0 con Deportivo Cali, con goles de Steven Rodríguez y Johan Martínez, por la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio de Palmaseca.

  • 03:32 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Jaraguay, en la ciudad de Montería, abre sus puertas para este duelo.

  • 03:31 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 3:45 p.m.

  • 03:31 p. m. - PREVIA DE JAGUARES VS. NACIONAL
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay II-2026.

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