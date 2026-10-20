"James es el jugador más grande que ha tenido Colombia a nivel internacional y de selecciones"

Tras la derrota 1-0 frente al Cúcuta Deportivo por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, el director técnico de Atlético Nacional,Lucas González, ofreció sus impresiones en rueda de prensa. Lejos de poner excusas, el bogotano felicitó al conjunto 'motilón' por su planteamiento, elogió el marco del estadio General Santander y dejó palabras de elogio hacia James Rodríguez, quien jugó un partido especial en su tierra.

En su balance del compromiso, González enfatizó que el trámite del partido dejó sensaciones encontradas, pues considera que el 'verde' paisa generó las oportunidades necesarias, pero careció de contundencia frente al arco custodiado por Federico Abadía.

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"El partido, podría entrar en muchos detalles. Felicitar al Cúcuta y a su entrenador, han defendido muy bien, su arquero (Abadía), han cerrado muy bien los espacios. Estoy triste porque es donde menos nos han generado oportunidades de gol, ha sido una de las mas bajas. Y nosotros, creamos ocasiones claras que no fueron suficientes para marcar. Como le dije a los chicos ahora, si algún día hay que perder, que sea así como ahora, yendo al frente; independiente de que estemos en campo con mayores o juveniles, hay que buscar el resultado. Hay que pasar página rápido, volvemos a jugar el jueves", dijo el estratega.

La formación titular de Atlético Nacional contra Cúcuta en el General Santander. Foto: Colprensa

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En medio de su intervención con la prensa, González hizo un reconocimiento al ambiente que se vivió General Santander, y del presente deportivo que atraviesa el cuadro 'rojinegro'.



"Lo que más se sorprendió fue la hinchada, un ambiente hermoso. Normalmente, tenemos la hinchada a nuestro favor, hoy (martes) el estadio estaba completamente lleno y acompañando al Cúcuta. Cúcuta es una ciudad bonita, futbolera, merecen estar en primera división. Ya en el campo, felicitar al entrenador que, ha logrado una nueva victoria, la cuarta consecutiva, sino estoy mal; y la solidaridad que han tenido sus jugadores para defender su portería", complementó.

Cuando fue consultado sobre las variantes ofensivas con la presencia de figuras como James Rodríguez y 'Titi' Rengifo, el estratega remarcó que su labor es encontrar la fórmula para que el equipo convierta sin importar quién esté en cancha.

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"Pero el trabajo mío es analizar lo mejor, qué tanta expectativa de gol creamos con 'Titi' (Rengifo) antes de que entre, y con James (Rodríguez) cuando esté, y ahí podemos tener una imagen más clara. Son dos jugadores muy buenos, somos muy afortunados de tenerlos; ahora tenemos que ver la forma de que hagamos los goles cuando ellos estén y no estén. Son dos jugadores que cualquier equipo desearía tener", añadió.

James Rodríguez en acción de juego en Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional por la Liga II-2026. Foto: Colprensa

Finalmente, el timonel 'verdolaga' reflexionó sobre la responsabilidad de dirigir a referentes de talla internacional dentro del camerino de Nacional, entre ellos, James Rodríguez.

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"La carrera que han hecho Mateus(Uribe), internacional con Colombia, Tesillo (William), Armani, campeón del mundo, y James, el jugador más grande que ha tenido Colombia a nivel internacional y de selecciones. Lo único que yo pienso es que soy afortunado de tenerlos como entrenador, aunque ellos me están evaluando cada día, e inconscientemente, me están comparando con otros entrenadores que han tenido; y no es fácil, yo hago mi trabajo", concluyó.