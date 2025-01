James, Falcao y Quintero: novelones del fútbol colombiano que sacaron más de una lágrima

El fútbol nacional no se caracteriza por hacer grandes incorporaciones debido a que el mercado local difícilmente puede competir con el de las ligas importantes del continente. Es por ello que Colombia se ha convertido en un país exportador de talento hacía diversos destinos.

Sin embargo, el inicio del año sorprendió con 3 nombres de peso que estaban en carpeta para jugar en Colombia, 3 figuras con páginas doradas en la Selección, goles en Mundiales y con enorme simpatía entre la afición.

Ellos fueron James Rodríguez, querido por Junior de Barranquilla; Radamel Falcao García , pretendido por Millonarios para renovar su contrato; y Juan Fernando Quintero, deseo del América de Cali.

Publicidad

Y aunque las partes no ocultaron los acercamientos, las negociaciones en los 3 casos se alargaron más de la cuenta hasta volverse en culebrones que no en todos los casos tuvieron final feliz, pues se soñaba con los 3 y se teme que no se cierre la contratación de ninguno.

James, Falcao y Quintero, los novelones del fútbol colombiano

Publicidad

Así estaba la agridulce historia de cada intento de fichaje el 23 de enero, un día antes del inicio de la Liga Betplay,:

⦁ James Rodríguez: León en vez de ‘Tiburón’

El volante cucuteño sonó para Junior de Barranquilla luego de que Fuad Char, máximo accionista del club, dijera que había negociaciones entre las partes, que estaban listos 2 millones de dólares para el jugador y que esperaba cerrar la vinculación en Medellín.

Sin embargo, después de la reunión, León de México presentó al zurdo de 33 años. Según Char, el fichaje se cayó al último momento porque el equipo azteca ofreció casi el doble de dinero. En Barranquilla se alcanzaron a vender camisetas marcadas con el nombre de James y el número 10.

⦁ Falcao Gacía: como ‘Tigre’ enjaulado

El delantero jugó el segundo semestre de 2024 con Millonarios y quiso renovar para 2025, pero la alta carga fiscal se convirtió en el principal obstáculo, pues no aparecieron los patrocinadores suficientes para pagar sus impuestos.

Lo paradójico fue se anunció oficialmente que no habría renovación y posteriormente Gustavo Serpa, dirigente azul, aseguró que se metería “la mano al dril ” para conseguir el dinero que falta para retener al ‘Tigre’, que ya se había despedido de la afición, y todo se dilató.

⦁ Juan F. Quintero: está que se lo lleva el ‘Diablo’

El antioqueño de 32 años de edad fue figura y campeón de la Copa Sudamericana 2024 con Racing de Argentina, pero se desvinculó de ese club a pesar de tener un año más de contrato por problemas de salud de su pareja, por lo que anunció que seguiría su carrera en Colombia .

Con este panorama, América de Cali se interesó en él, hubo acuerdo para pagar su salida del conjunto argentino y hasta el propio volante compartió en redes el escudo del ‘Diablo’. No obstante, no ha podido ser presentado por aparentes obstáculos en las cláusulas impuestas por Racing y aún no se sabe si será rojo.