James Rodríguez y el gesto del que todos hablan en Cúcuta; instantes inolvidables

Este martes 20 de octubre, Atlético Nacional visitará a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, por el duelo correspondiente a la jornada número quince de la Liga BetPlay II-2026, en el fútbol colombiano.

Y evidentemente, la presencia de James Rodríguez fue uno de los hechos que más repercusión ha generado en la previa del encuentro, teniendo en cuenta que este juego tiene un toque especial para el ‘10’, teniendo en cuenta que vuelve a su tierra.

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Incluso, desde el abordaje en el avión, a James ya le estaban tomando fotos y grabando videos, pues su sola presencia implica un lujo total para propios y extraños.



No obstante, al llegar a Cúcuta; el ‘10’ marcó golazo con unos niños que lo estaban esperando en el aeropuerto, dándoles un momento inolvidable para siempre. Y es que, el mediocampista se tomó el tiempo y delicadeza de compartir con todos y cada uno de ellos, tomándose fotos y firmando autógrafos. Además, mostrando siempre una cara sonriente.

Esto le ha hecho ganarse elogios y buenos comentarios por parte de los cibernautas en redes, que le valoraron al cucuteño, el detalle de compartir con los niños que lo siguen. Es importante aclarar que, para el encuentro frente a Cúcuta este martes, todavía es una incógnita saber si el '10' estará de inicialista o entrará como suplente.

🤩🔝JAMES RODRÍGUEZ SE LLEVÓ TODAS LAS MIRADAS...



👊🏼⚽ Así captó un pasajero de avión a James, rumbo a Cúcuta donde jugará Nacional 🟢este martes.



Video de 📹 @jeffavella



🤔 ¿Cómo creen que le irá al 23 del verde en la frontera? Los leemos... 👀#GolCaracol #SiempreFútbol pic.twitter.com/5P1uwjsIoZ — Gol Caracol (@GolCaracol) October 20, 2026

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¿Cómo le ha ido a James Rodríguez desde su llegada a Nacional?

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El cucuteño ya acumula cinco partidos disputados con Atlético Nacional, según los datos de Sofascore; de los cuales ha entrado en dos como titular, registrando un total de 270 minutos, promediando 54 min por juego. Además, según lo indica la plataforma anteriormente mencionada, la calificación promedio del '10' es de 6,96 sobre 10, calculada a partir de sus actuaciones en las cinco presentaciones registradas.

En cuanto a su participación, James ha sumado minutos frente a Internacional de Bogotá, Llaneros, Millonarios, Junior y Tolima. Hasta ahora, el balance del volante 'verdolaga' son dos titularidades y tres suplencias en los cinco encuentros, que podrían llegar a seis este martes 20 de octubre.