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Gol Caracol  / Gigante de España hizo polémica propuesta en la Liga; ¿se acerca el fin del VAR?

Gigante de España hizo polémica propuesta en la Liga; ¿se acerca el fin del VAR?

Dirigente de importante equipo en el fútbol español, hizo importante propuesta para La Liga, pensando en evitar las enemistades entre dirigentes, tales como Florentino Pérez.

Por: EFE
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Juez central mirando el VAR en un partido.
Juez central mirando el VAR en un partido.
Foto: AFP.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, dijo este martes que en el fútbol “no tiene que haber guerras y menos entre los dirigentes”, en referencia al conflicto entre el Real Madrid y LaLiga, y aseguró que, “como todo gira en torno a los árbitros, lo que tienen que hacer es quitar el VAR”.

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“Yo creo que en el fútbol, en general, no tiene que haber guerras y menos entre los dirigentes. Es un tema que tienen que solucionar y, como todo gira en relación a los árbitros, pues lo que tienen que hacer es quitar el VAR para que no haya problemas con los árbitros”, expresó desde Stuttgart, donde su equipo se mide este martes al conjunto local en la Liga de Campeones.

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También fue preguntado por las protestas del Real Madrid hacia los árbitros. “Todos nos quejamos de todo, lo que pasa es que unos más y otros menos. Nosotros nos hemos quejado y posiblemente nos seguiremos quejando, pero pensamos que los árbitros tenemos que estar con ellos. Los árbitros se equivocan cuando no lo ven y cuando lo ven ten por seguro que no se equivocan”, contestó Cerezo.

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Y habló de la acción de Arda Güler sobre Peque que no fue castigada con expulsión: “Yo lo vi claro, pero a lo mejor el árbitro no lo vio. Yo estoy convencido que, si lo ve, lo pita y si no lo ve pues imagino que no lo pitó”.

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