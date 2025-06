Javier Gandolfi y la pregunta que lo tocó; ¿se peleó con jugadores de Nacional?

Luego de la derrota deNacional frente a Millonarios 0-1y que firmó la eliminación del cuadro 'verdolaga' de la Liga BetPlay; el técnico Javier Gandolfi reveló algunas situaciones que han ocurrido en la interna del equipo.

El estratega que cumple sus primeros seis meses en el banquillo del cuadro paisa, no logró llegar a la final del torneo local, pese a ser uno de los grandes candidatos desde el primer partido del semestre.

En la rueda de prensa a la que asistió el entrenador argentino acompañado del jugador William Tessillo; Gadolfi respondió una pregunta de la prensa, sobre los rumores de algunas peleas con futbolistas del equipo que han empañado el buen juego que se les caracterizaba hace algunos meses.

"Con ningún jugador he tenido ningún problema durante mi proceso, ¿está claro? Con ningún jugador, y ni lo voy a tener, el día que tenga un problema con uno de mis jugadores, te puedo asegurar que no voy a estar acá , porque mucho se habló y se habla mucho de eso, pero no es verdad, acá está Tesillo de testigo", dijo de entrada.

Continuó hablando, ahora del desarrollo del partido, "físicamente, creo que los rivales que hemos enfrentado salen acalambrados, nosotros nos tenemos uno, siempre vamos al frente, los números dicen otra cosa es entendible, cuando el resultado es negativo la visión puede ser de color gris, pero en el tema de los cambios hoy necesitábamos llenar el área con gente, es entendible que la gente esté pasando por este momento", acertó el técnico argentino

¿Qué le queda a Nacional por jugar?

El actual campeón de la Liga BetPlay ya resignado de no lograr llegar a la final del campeonato, disputará su último partido del semestre cuando enfrente a Once Caldas (también eliminado) el día jueves 19 de junio a las 8:15 de la noche (hora de Colombia) en el estadio Palogrande de Manizales.

Nacional en Copa Libertadores

Por otro lado, los de Javier Gandolfi son el único colombiano que aún continúa en la Copa Libertadores, pues aseguró su estadía en los octavos de final del certamen ,donde enfrentará a Sao Paulo de Brasil. El partido de ida será como local en el estadio Atanasio Girardot el 12 de agosto, y el partido de vuelta en el país de la samba será el 19 del mismo mes, para seguir encaminándose en el sueño continental.

Por ahora, Nacional se centrará en cerrar la Liga BetPlay I-2025 con victoria, y pensarán en los refuerzos para el segundo semestre, al igual que las salidas de algunos de sus jugadores en la plantilla profesional.