Jorge da Silva: "América antes era un fenómeno, pero ahora somos un desastre"

América de Cali empató 1-1 con Once Caldas , en juego por la segunda fecha del Cuadrangular B de la Liga BetPlay 2024-II. Tras ello,Jorge da Silva , técnico de la 'mechita', analizó el encuentro y se mostró preocupado por la falta de gol que ahora sufre su equipo.

"Nos preocupa cada vez que no sacamos los resultados. Somos muy autocríticos, hacemos un análisis posterior al partido de cuáles fueron las cosas malas y cuáles fueron las positivas. Claro que cuando las cosas no se dan, siempre hay que ver el porqué, y nosotros somos muy honestos en eso. Cuando hablamos con los muchachos, tratamos de corregir, pero el fútbol es de resultados y, lamentablemente, en estos últimos dos partidos no se nos ha dado lo que todos esperábamos", se lamentó en primera instancia el entrenador del conjunto 'escarlata'.

Sin embargo, mostró resiliencia y aseguró que solo queda mirar hacia el futuro, nada más. "Tenemos que seguir trabajando. Preocupados siempre estamos, incluso cuando ganamos, porque sabemos que tenemos que mejorar. Cuando llegamos a las instancias finales de los torneos, los rivales son muy exigentes y nosotros trataremos de dar vuelta a esto", aseguró.

Finalmente, aprovechó para dar un mensaje motivacional para sus dirigidos, pues saben que aún tienen vida y las esperanzas de llegar a la final están vivas, todavía. "Como le dije a los muchachos, esto es de nosotros, tenemos que recuperarnos. Aunque el comienzo fue flojo por resultados, todavía creo que podemos tener opciones y vamos a pelear esos 12 puntos que quedan. Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho durante todo este tiempo", sentenció el 'polilla'.

Acción de juego en el duelo entre América vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay. Foto: X de América.

Más declaraciones de Jorge da Silva

¿Por qué América no está marcando los goles de antes?

"No es fácil manejar la ansiedad cuando uno maneja un plantel de cerca de 30 jugadores. No todas las cabezas son iguales, no todos toman de la misma manera lo que uno les pueda manifestar, pero nosotros les damos muchísima confianza. Si hay algo que a mí me gusta es que el jugador que le toca jugar se sienta seguro, se sienta tranquilo. Por algo nosotros decidimos que juegue determinado jugador. Pero no es un tema fácil, es un tema de definición. Por algo los goleadores son los jugadores más caros de los equipos, porque no es fácil encontrar gente que tenga esa capacidad o que tenga esa tranquilidad, sea como sea el partido y vaya el momento que vaya. La cosa es que estamos errando goles muy claros. No sé si es por la ansiedad o el apresurarse por lograr el gol, y eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas o apresuradas, y definir por ahí no de la mejor manera ni en el momento correcto".

Su mensaje a la hinchada del América...

"Yo entiendo la hinchada. El hincha de América siempre nos ha acompañado y, lógicamente, hoy quería una victoria para que el equipo se metiera nuevamente en la pelea por llegar a la final. Lamentablemente, no se dio y la verdad es que estamos muy tristes porque si hay algo que todos queremos es seguir al máximo y que la gente se vaya feliz. Yo, en lo personal, estoy muy triste por ese aspecto, pero no me queda otra que levantarme y seguir trabajando, tratar de encontrar lo mejor para que el equipo pueda lograr los resultados".

Ácción de juego entre América y Once Caldas, por Liga BetPlay Foto: Once Caldas

¿Qué tiene que mejorar América?

"Buscaremos también, lógicamente, en nuestro trabajo, cuáles son las necesidades que podemos mejorar, que tenemos que mejorar. Pero hay una cosa que sí está muy clara: si uno no hace los goles, difícilmente se puede ganar. Hoy América generó varias situaciones de gol, algunas muy claras, que no las pudimos convertir. Entonces, es difícil analizar todo en general. Obviamente, vamos a volver a ver el partido, vamos a ver las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, y trataremos de mejorar para el siguiente partido".

¿Qué tiene que hacer América para los próximos partidos?

"Buscaremos variantes, ver quiénes son los que están mejor en la parte anímica, en la parte física. Venimos jugando cada tres días y eso se siente. Ya el martes estaremos viajando otra vez para jugar el miércoles y no es fácil. Tenemos que ver bien cómo está el plantel, pero le daremos la vuelta. Como en algún momento también tuvimos bajones, volvimos a levantar. Yo le digo a los muchachos que fuimos unos fenómenos cuando tuvimos esos 16 partidos sin perder y ahora somos un desastre . Sí, tenemos que ser autocríticos, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal y apuntar a mejorarlo y aprovechar las situaciones que generemos. Esto es por goles y hoy nos está costando mucho ese tema".