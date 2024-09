Jorge 'Polilla' Da Silva, el técnico de América que superó a Maradona en el fútbol español

Jorge 'Polilla' Da Silva no se cansa de escribir páginas doradas en el fútbol. En su época de jugador, se destacó en Defensor Sporting, Real Valladolid, Atlético de Madrid, River Plate, América de Cali, Millonarios y Defensor Sporting. Además, supo aportar en la Selección Uruguay, con goles. Por último, ganó una Copa de la Liga y una Supercopa en España, y dos títulos de Liga en Colombia.

Cuando dio el paso para convertirse en entrenador, no desentonó. En su palmarés ya tiene seis ligas en territorio 'charrúa' con Defensor Sporting y Peñarol y un campeonato en Arabia Saudita, tras dirigir a Al Nassr. Sin embargo, hay un hecho por el que siempre se le recuerda, por el hecho de haberle ganado un mano a mano a Diego Armando Maradona, cuando ambos jugaban en España.

Jorge 'Polilla' Da Silva fue goleador en la segunda temporada con Real Valladolid, en una situación no tan fácil. Y es que dicha institución, entre 1983 y 1985, años en los que estuvo el exdelantero, luchaba por no descender. Ese premio 'Pichichi' tuvo un valor extra, ya que le ganó el pulso a figuras de talla mundial como 'el Mágico' González, Hugo Sánchez, Diego Maradona, entre otras.

Por eso, en entrevista con el portal 'Referi', recuerda con nostalgia y orgullo, lo que hizo en aquel año. "No tomé magnitud de lo que había alcanzado con esos 17 goles, tuvo más repercusión para mí de grande, que en aquella época de jugador. Me di cuenta y fui consciente de la situación, cuando Diego Forlán ganó el Pichichi y me hicieron notas al respecto", contó el estratega, de entrada.

Jorge 'Polilla' Da Silva, técnico del América de Cali - Foto: América de Cali Oficial

Publicidad

"Ahí valoré lo que logré en aquel entonces con un equipo que peleaba el descenso, que no era nada fácil, con un Diego Maradona en el Fútbol Club Barcelona, también estaba Jorge Valdano en Real Madrid, Hugo Sánchez era figura en Atlético de Madrid, Mágico González la 'rompía' en Cádiz. Peleamos el descenso hasta faltando una o dos fechas. ¡Y no pateé ni un solo penati!", sentenció.

No fue fácil todo lo que consiguió y recién cae en cuenta de ello. "Maradona era bueno, pero quizás no le daba la valoración que le doy ahora. Me pasó lo mismo que cuando salí goleador: no le di la importancia que sí le di años después", explicó. Ahora, Jorge 'Polilla' Da Silva dirige a América de Cali , con quien espera lograr algo muy grande como lo hizo de futbolista, ganando dos Ligas.