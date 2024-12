Jorge 'Polilla' da Silva habló del supuesto mal ambiente en América: "Inventan historias"

América de Cali perdió 3-0 con Once Caldas , en el estadio Palogrande, y dijo adiós a la Liga BetPlay II-2024. Y es que su rendimiento en cuadrangulares no fue el mejor; de hecho, estuvo lejos de lo que mostró en el 'todos contra todos', donde ganó el punto invisible, gracias a sus buenos resultados. Por eso, se llegó a hablar de supuestos problemas entre Jorge 'Polilla' da Silva y uno que otro jugador de la plantilla. Sin embargo, todo quedó aclarado, luego de que el propio estratega se pronunciara en rueda de prensa y respondiera a esas noticias que estaban circulando. Además, dio la cara y explicó cuáles fueron las causas de la eliminación de los 'diablos rojos', que, ahora, se enfocan en la final de la Copa BetPlay 2024, donde enfrentarán a Atlético Nacional.

¿Qué conclusiones quedan de la Liga BetPlay II-2024?

"Mucha tristeza porque se nos acabó una ilusión. El equipo trabajó para llegar a la final y no se dio por errores propios, no solo en este partido, sino en otros juegos. Ahora, contra Once Caldas, fue un duelo raro. Si vemos las estadísticas, rematamos el doble que el rival, tuvimos más pases, en fin, pero perdimos 3-0. Encontrar una explicación al resultado es difícil. Generamos opciones claras y la fortuna no estuvo de nuestro lado. Por el contrario, el otro equipo fue más contundente. Es difícil pretender ganar, si cuando se generan chances, no se convierten. Ahora, resalto lo que se hizo y la entrega de los jugadores, que nunca dejaron de intentarlo, fueron adelante y se creó, como lo trabajamos. Nos quedamos con las ganas, pero nos queda una final y esperamos cerrar el año de buena manera. Lo lamento por la gente que siempre nos acompañó y estuvo a nuestro lado desde el inicio".

¿Cómo levantar al equipo, pensando en la final de Copa BetPlay?

"Es difícil porque el grupo está dolido. Sin embargo, tenemos una semana para recomponer lo anímico. Tenemos una final por delante y más motivación que eso, no hay. Podemos quedar dentro de la historia como el primer plantel en ganar la Copa. Hay varios motivos para levantarnos e ilusionarse con cerrar la temporada de buena manera. Apelo a la grandeza e inteligencia del grupo. No es fácil llegar a la final y nos lo ganamos. Vamos a pelear esa final con todo y no nos guardaremos nada".

América de Cali celebra - Foto: Colprensa

Además de lo deportivo, ¿Pasa algo más en el equipo?

"No pasa absolutamente nada más. Tengo la suerte de estar en un grande del fútbol colombiano, que quiero y estoy feliz de estar acá. Además, tengo un grupo de jugadores extraordinarios por el respeto, la dedicación y esfuerzo en este tiempo que llevamos juntos. Ahora, cuando los resultados no se dan, se inventan historias. Tengo una relación muy buena con los futbolistas, hasta con los más grandes; por ahí, escuché eso, y todos estamos unidos y comprometidos, con el sueño de lograr algo grande. Cuando las cosas no salen, uno no está con el mismo estado de anímico, ya que hay preocupación y amargura. Creo que es algo normal lo que ha estado pasado. Este semestre no nos dio respiro, ni siquiera para disfrutar cuando íbamos bien o, ahora, de hacer el duelo por lo que pasó en la Liga. Estoy feliz con el plantel y no pasa absolutamente nada. Ellos se siente cómodos. No hay ningún tema extradeportivo. Todo pasa porque los resultados no se dan".

¿Cuál es la razón de esta eliminación?

"Estamos dolidos y tristes, por nosotros, el club y la gente. Todos estábamos ilusionados con llegar a la final, solo que esto es fútbol. Fueron 18 remates contra nueve, y siete de las nuestras fueron muy claras. Además, nos hicieron dos tantos de tiro libre de media distancia, así que me quedó sorprendido. Ahora, los muchachos nunca se entregaron o dieron por vencidos, por el contrario, lo dieron todo y buscaron hasta el final. Hubo remates en el palo, el arquero de Once Caldas sacó de todo, en fin. Cuando pasa eso, es difícil ganar, más cuando el oponente, llegando poco, te anota. Esto no es responsabilidad de uno, dos o tres, todos somos responsables de lo que pasa. Hay que afinar la puntería para ser campeones de la Liga. Veníamos de anotar cuatro y ahora se cerró el arco, pero no es más. Se debe seguir trabajando y pensar en lo que se viene".