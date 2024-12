Dayro Moreno y el gesto que pocos vieron en el triunfo de Once Caldas sobre América de Cali

Dayro Moreno tuvo un partido para enmarcar y nunca olvidar. Este miércoles 4 de diciembre, en el estadio Palogrande, anotó doblete en la victoria 3-0 de Once Caldas frente a América de Cali , por la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024. De hecho, pudieron ser tres, pero se lo anularon por una mano de Esteban Beltrán, quien terminaría dándole la asistencia al tolimense.

Por eso, todo fue alegría para Dayro Moreno y no solo lo demostró en el terreno de juego, sino también cuando fue sustituido. Al minuto 84, fue reemplazado por Jesús Hernández y, al 85', hubo penalti para el 'blanco blanco'. En ese momento, el capitán del cuadro de Manizales le dijo al cuerpo técnico, encabezado por Hernán Darío Herrera, y compañeros que dejaran cobrar al '9'.

⚽🧐¡El árbitro decretó penal a favor de Once caldas tras esta jugada!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/25eic4qNLp — Win Sports (@WinSportsTV) December 5, 2024

Sin egoísmos y demostrando su grandeza y liderazgo, entendió que todo atacante necesita confianza. Razón por la que así lo hicieron y Jesús Hernández no defraudó. Con mucha seguridad y una gran potencia en el remate, venció al arquero, Jorge Soto, para sentenciar el 3-0 definitivo. Así las cosas, Once Caldas sueña con clasificar a la final del segundo semestre del campeonato.

Jugadores de Once Caldas, previo al partido contra América de Cali, por la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Declaraciones de Jesús Hernández, tras su gol contra América de Cali

¿Suele cobrar penaltis?

"A lo largo de mi carrera, he pateado varios penaltis. No era el encargado de cobrar, pero quienes estaban asignados ya habían salido. Igual el 'profe' y mis compañeros me dieron la confianza y se supo responder. Me sentí tranquilo y estoy feliz por el gol".

¿Cuáles fueron las sensaciones de anotar?

"Me siento contento por haber anotado, se lo dije a mis compañeros. Siento que fue mi primer gol como profesional, fueron sensaciones similares. Feliz y espero que esto me sirva anímicamente para lo que viene y seguirle aportando al equipo siempre".

¿Dicho tanto sirve para su confianza?

"Es mi primer gol, no había marcado, pero llegó en buen momento para mí y el equipo. Siempre estaré a disposición para lo que necesiten, tengo muchas ganas de ayudar al equipo y dar todo lo que pueda y requiera el cuerpo técnico en cada partido".