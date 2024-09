Jorge Soto: "Me dijeron que no sería titular en América, lo acepté y trabajé con humildad"

Con nueve partidos disputados y dos pendientes, América de Cali la pasa bien en la Liga BetPlay II-2024 . Sus números lo confirman, sumando 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y una derrota, y una diferencia de gol de +9, gracias a los 14 tantos anotados y solo cinco recibidos. Eso sí, hay varios responsables de que la hinchada 'escarlata' esté ilusionada con algo grande.

Además de la buena labor de Jorge 'Polilla' da Silva , el guardameta Jorge Soto ha sabido responder bajo los tres palos. Eso sí, no ha sido sencillo y lo contó en entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Allí, expresó cuál ha sido su clave para reponerse de las duras situaciones y mantenerse en el alto nivel que exige la institución y el director técnico, Jorge 'Polilla' da Silva.

¿Cómo explicar el buen presente de América de Cali?

"Primero que todo es contar que no hay ningún secreto. No hay nada novedoso. Solo es el trabajo del equipo. Después de esa para de 20 días, hemos respondido muy bien y contentos por todos los resultados y esperamos seguir así por un largo tiempo".

¿Qué decir del entrenador, Jorge 'Polilla' da Silva?

"Hay que darle el mérito. Ha sabido llevar la plantilla. Los entrenamientos son agradables y como jugadores lo hacemos con la mejor actitud y todo se ha visto reflejado en el terreno de juego con las victorias y buen rendimiento".

Publicidad

¿Cuál ha sido la clave de su alto nivel?

"Tengo mi psicóloga deportiva, que me ayuda en el manejo de emociones y lo que se vive como deportista de alto rendimiento. Aprendí a trabajar desde la humildad. El 'profe' me dijo que no sería el titular y lo acepté, pero con los entrenamientos y el paso del tiempo, he demostrado que ahí estoy y le he dado la mano al equipo".

Jorge Soto, arquero del América de Cali. COLPRENSA

¿Qué tan importante es manejar el ego?

"No es fácil. Como deportistas vivimos de los minutos en cancha y más siendo arquero, que es una posición que poco se rota. Aceptarlo fue difícil, pero entendí que si trabajaba de mala manera, el principal afectado iba a ser yo y después el equipo. Trabajo con humildad y paciencia. Eso me ha dado resultados".

Publicidad

¿Cómo trabaja en el día a día?

"No es que trabaje el doble o el triple o la mitad, solo que hago lo que debo hacer. El año pasado, tapé 25 partidos en un semestre, entonces no podía entrenar tan fuerte entre semana, pero ahora es diferente. Con más tiempo en la banca que de titular, he podido subir cargas y he mejorado mucho, sanando dolores y lesiones del pasado. La suplencia no es un enemigo, sino un aliado, si se toma bien".

¿Ha marcado algún tanto?

"Sueño con un gol de tiro libre, es el que más practico. Además, marcar en el minuto 90, de cabeza, es lo que más quiero".