Juan Daniel Roa: "Santa Fe es muy fuerte de local y en Bogotá es a otro precio; quedan 90 minutos"

A solo días de que ruede la pelota en el estadio Nemesio Camacho El Campín y se defina al nuevo campeón del fútbol colombiano, un referente ‘cardenal’ charló en exclusiva con Gol Caracol y le puso la mira a Santa Fey lo que será la final de vuelta contraBucaramanga, el sábado 15 de junio.

Se trata de Juan Daniel Roa, un multicampeón con el conjunto capitalino, que para esta ocasión vive la definición del título desde la posición de hincha. Y es que, pese al resultado de 0-1 adverso, para el exfutbolista ‘rojiblanco’ la localía va a pesar a favor del ‘león’.

“La verdad es un partido complejo, Bucaramanga demostró que es muy buen rival, viene pasando por un buen momento al igual que Santa Fe y en las finales se trata del que menos equivocaciones tenga. Pero para nadie es un secreto que Santa Fe es muy fuerte de local y la altura es un factor muy importante. En Bogotá es a otro precio”, indicó de entrada el exfutbolista ‘cardenal’.

Y es que, presente en la obtención de la Copa Sudamericana en 2015, el futbolista bogotano sabe lo que son este tipo de instancias y partidos, por eso destacó las claves con las cuales el equipo dirigido por Pablo Peirano puede sacar ventaja: “Pienso que será importante el tema de la movilidad, de ser pacientes y encontrar el momento indicado, porque va a llegar ese espacio para poder filtrar con jugadores como Jersson González, como lo es el mismo Hugo Rodallega cuando define. También hay que tener esa paciencia en el juego, pero siento que Santa Fe lo sabrá hacer. El partido tiene 90 minutos, hay un resultado se 1-0, entonces tampoco se debe regalar Santa Fe”.

Jugadores de Independiente Santa Fe celebran un gol en la Liga BetPlay I-2024 Archivo de Colprensa

*Otras declaraciones de Juan Daniel Roa:

¿Cómo analiza la final del sábado?

“El tema de la altura, la hinchada, de que pasando los minutos se va poniendo el partido complejo para ellos (Bucaramanga). Pienso que inicialmente ellos van a poder plantear un juego tranquilo, pero a medida del tiempo se van a quedar sin aire, sin piernas y ahí es donde Santa Fe tiene que aprovechar y ser inteligente”.

¿Cuál sería el peor escenario para Santa Fe?

"Empezar perdiendo, las ganas y el ímpetu de querer conseguir el resultado rápido lo puede llevar a uno a cometer errores y dejar espacios, algo que no se puede hacer contra Bucaramanga, es un equipo muy ordenado, sabe cuándo atacar, cómo defender y ha demostrado en todas sus líneas que es muy fuerte, pero santa Fe también lo es. Ojalá que las opciones que tenga Santa Fe se puedan concretar”.

Daniel Torres...

“Daniel Torres es un jugador de mucha jerarquía, de mucho bagaje, realmente ha demostrado que en los equipos en los que ha estado ha dejado huella, en Santa Fe yo jugué con él y sé cómo es dentro y fuera de la cancha. Es una persona de admirar por todo su proceso, él hace que el equipo sea mejor. Hay algo que es muy llamativo y creo que es lo más importante y es el tema de Dios, hace que una a los equipos y por eso están donde están”.

“Con Dios no se vuelve un equipo, sino una familia. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros en nuestra época dorada, que por eso éramos un equipo que todo lo que jugábamos lo ganábamos”.

Hugo Rodallega y Daniel Torres con Independiente Santa Fe Foto: Santa Fe

¿Le da nostalgia no poder jugar esta final?

“La verdad es emotivo no poder estar en cancha con Santa Fe, pero esto es fútbol y esta vez me toca como un hincha más, apoyándolo y teniendo la fe que caracteriza a Santa Fe”.

¿Es remontable este resultado?

“De las catorce finales que yo he jugado con Santa Fe, salí campeón ocho veces. Pero que yo recuerde, siempre en las que ganamos íbamos con un resultado igual o a favor de nosotros, nunca en contra, de todas maneras, Dios tiene la última palabra y esperamos que el sábado podamos celebrar la décima. Mi pronóstico es un 3-2 a favor de Santa Fe y en penaltis lo ganamos”.