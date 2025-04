Juan Fernando Quintero aún tiene 'ojitos' en Argentina; atentos los hinchas de América

Luego de que América de Cali igualara a ceros su partido de Copa Sudamericana visitando a Huracán , el talentoso volante Juan Fernando Quintero palpitó lo que será el superclásico entre River y Boca Juniors .

El jugador de 32 años aún recuerda con cariño su paso por la liga del sur del continente, y el aprecio a los equipos en los que jugó.

Juan Fernando Quintero , en entrevista con el medio 'TyC Sports' de Argentina, habló de lo que será el partido más importante de este país, entre River y Boca Juniors, dando como favorito al 'millonario' en este duelo, pese a las buenas relaciones que tiene con algunos directivos del 'xeneixe'.

"Siempre voy a estar pendiente de River y Racing, voy a seguir el Superclásico, que siempre son especiales, me trae lindos recuerdos y lo vivo como un hincha más, siempre le voy a hacer fuerza a River por todo lo que viví. No me olvido que hay alguien que aprecio mucho como Fernando Gago (DT de Boca Juniors), y hoy tengo una gran relación con Riquelme (dirigente de Boca Juniors). Deseo que sea un buen clásico, pero que gane River",dijo.

'Juanfer', no dejó pasar el tema de su compatriota Miguel Borja en el cuadro de la 'banda cruzada', que al pasar por un declive goleador en el equipo, ha recibido miles de críticas. "Las críticas siempre van a estar, depende de uno cómo las asuma, y sobre todo en un club como River, donde todo el mundo opina y siente que tiene la razón. Para estar ahí tiene un mérito grandísimo, no se puede confundir, confiar plenamente en uno. La exigencia siempre está. Es normal que pasen este tipo de cosas", agregó.

El ahora número '8' de América de Cali continuó diciendo que "a Borja lo quiero mucho, es muy cercano a mí. Cuando estaba en River influí para que pueda llegar. Lleva más de 50 goles y dicen que no alcanza. Es un juego colectivo y todos tienen que asumir la responsabilidad. Cuando un delantero no hace goles va a ser criticado, pero no es el culpable, ni los compañeros. Es algo que pasa y es normal que aparezcan críticas".

Por último, habló de una posible vuelta al equipo que dirige Marcelo Gallardo. "Intentaron convencerme de que me quede (en Racing), estaba el susto de que me vaya a River, pero les di la palabra de que no iba a ir a River. Sé que estaba el morbo, pero hubo un pacto de caballeros, ellos accedieron y nosotros también", concluyó.