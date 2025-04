Gerard Piqué y una jugada con ruido más allá de las canchas, ¿le interesará a Shakira?

El exfutbolista del Barcelona , Gerard Piqué , quien también es conocido por su pasado sentimental con Shakira , fue el centro de atención en medios españoles, por supuestos problemas con Clara Chía, su actual pareja; aunque todo indica que siguen juntos.

El campeón del mundo en 2010, que ha estado involucrado en temas periodísticos tanto en Colombia como en España, ha sido visto con otra mujer, por lo que se rumoreaba el fin de su relación con la joven española.

Pese a que algunas semanas la periodista española Adriana Dorronsoro, de Mediaset, habría dicho en su programa 'Vamos a ver', que Gerard Piqué habría puesto fin a su relación con Clara Chía, debido a que otras personas estaban involucradas en la relación "me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, aunque sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses", dijo.

Sin embargo, parece que esta información llegó al entorno de la pareja, y según 'Medio Deportivo' lograron saber que la relación del exjugador español sigue en pie, y la falta de interacción con Clara, se debe a tan solo la vida laboral es el factor principal que separa a ambos protagonistas, y que los obliga a estar en diferentes ciudades.

Gerard Piqué en Barcelona AFP

Publicidad

Mientras que Piqué viaja constantemente por cuestiones de trabajo, su pareja que actualmente trabaja en Kosmos, empresa de promoción y desarrollo de eventos deportivos, que creó el otrora zaguero, y lo hace desde la ciudad de Barcelona.

Cabe destacar que en el noviazgo entre ambos siempre estará la sombra que dejó la colombiana Shakira, quien por estos días es centro de noticia por sus resonantes conciertos en diferentes latitudes del mundo, con una evidente aceptación de sus fans.

Publicidad

Fruto de la relación del español y la colombiana quedaron los dos hijos, Sasha y Milan, quienes también están constantemente expuestos ante los medios.