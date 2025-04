Santiago Mele, arquero de Junior, va con los 'taches arriba'; "por algo somos los punteros"

Junior de Barranquilla tiene una seguidilla importante de resultados positivos, los mismos que los tiene liderando la Liga BetPlay I-2025 con 30 puntos. Una de las fichas clave del equipo 'tiburón' es Santiago Mele, quien bajo los tres palos saca a relucir lo mejor de su repertorio. El uruguayo habló del presente del club y agregó que no le presta atención a los comentarios sobre el juego que emplea el rojiblanco. "Por algo somos los punteros", dijo.

Mele atendió este jueves a la prensa en la capital del Atlántico y en una de sus respuestas se refirió a su nivel en el arco 'juniorista', le apuesta a trabajar con humildad y con la ambición de lograr cosas importantes.

"El equipo está en un momento muy lindo a nivel futbolístico, físico, grupal. Estamos contentos con la ambición del grupo. Este es un equipo que es consiente del lugar en el que está, que Junior es un equipo grande y hay que saber representarlo. Hay muchas ganas de seguir escribiendo la historia y quedar en los mejores recuerdos del hincha juniorista. Hay que seguir trabajando con la humildad que venimos haciendo y con la misma ambición”, precisó el también golero de la Selección Uruguay.

Santiago Mele, arquero del Junior de Barranquilla. Foto: oficial del Junior de Barranquilla

Cuando fue consultado por el juego del equipo que entrena César Farías, el 'charrúa' fue tajante en su contestación; con los 'taches arriba'. Eso sí, el deportista de 27 años, afirmó que van por más en el campeonato local.

"Como lo dice Riquelme, si no les gusta cómo jugamos, que se deja para el resto, porque por algo somos punteros. Pero no nos conformamos, porque esto no ha terminado. Queremos ese punto invisible, terminar punteros en el campeonato y queremos que ese buen rendimiento se vea en las finales", afirmó.

¿Qué otras declaraciones dijo Santiago Mele?

- Resaltó la unión grupal

"Nosotros tenemos una burbuja en el equipo en la que tratamos de que la única presión nos la pongamos nosotros mismos. No dejamos que lo externo altere lo interno. Logramos una unión grupal muy fuerte que permite que este blindaje este bien consolidado. Por algo estamos en el puesto que estamos, por algo el equipo está funcionando de la manera en que lo hace y es fruto del gran trabajo que se hace".

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla?

El 'tiburón' visitará al Deportivo Pereira, este sábado 26 de abril, en partido por la jornada 16. El balón rodará en el Hernán Ramírez Villegas a las 8:30 de la noche.