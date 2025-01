Juan Fernando Quintero no ha llegado a América y ya es un 'problema'; 'Polilla' lo aceptó

Aunque todavía no se ha concretado el fichaje de Juan Fernando Quintero, sí es cierto que desde ya se analiza lo que será su fichaje y toda la repercusión que esto tendrá, no solo en la parte mediática, sino que también en materia futbolística.

Y es que, el tenerlo dentro del equipo no es únicamente un lujo, pues, además de eso, es una responsabilidad grande desde todo el sentido del que se le vea, ya que un planteamiento o idea de juego no acorde con su fútbol, terminará por opacarlos y no sacar su máximo potencial dentro del terreno de juego con la pelota en los pies, que es lo que más sabe hacer.

Evidentemente, esto no es ajeno para Jorge ‘Polilla’ da Silva, quien ya se refirió al tema y, al ser cuestionado por ‘Juanfer’, admitió que va a afectar mucho el planteamiento táctico que tenga con el equipo.

“La idea de Juan Fernando Quintero nos va a condicionar un poquito el armado del equipo”, indicó de entrada el estratega americano, quien también reveló la manera en la que espera poder cohesionar todas las fichas del equipo para este semestre.

“Lo ideal es jugar con una línea de cuatro; por momentos de necesidad que tengamos en el plantel, debemos usar alguna modificación. Ahora estamos viendo la idea, pues Juan Fernando Quintero te condiciona a un armado, que sería dos volantes y un enganche. El 2-3-1 y con los tres muy ofensivos, porque los extremos nuestros son delanteros, no son volantes y al momento de recuperar tendrán que trabajar un poco más”, confesó el ‘Polilla’ da Silva.

Cabe destacar que, entre más demore el cuadro 'escarlata' en anunciar al mediocampista de 32 años, así mismo tardará su acople al equipo y posterior debut, que la hinchada americana espera con ansias desde que se conoció la noticia de la posible llegada de 'Juanfer' al conjunto 'escarlata'.

¿Cuándo debutará el América de Cali en Liga?

Luego de participar en la 'Serie Colombia', donde cayó frente a Melgar de Perú e igualó con Millonarios, los dirigidos por Jorge 'Polilla' da Silva ya piensan en lo que será su camino hacia el título en el fútbol colombiano.

El primer encuentro del cuadro 'escarlata', por la Liga BetPlay I-2025, se jugará este sábado 25 de enero contra Llaneros FC, en condición de local.

Todavía es incierto si Quintero alcance a estar o no para este compromiso. Sin embargo, teniendo en cuenta que todavía ni siquiera lo han anunciado como nuevo fichaje, lo más probable es que su debut se posponga.