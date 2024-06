Juan José Ramírez, figura de Orsomarso, quiere la final: "No nos vamos a esconder contra Cartagena"

El fútbol colombiano está más emocionante que nunca y en la Primera B no desentonan. Este lunes 10 de junio se definirán los finalistas del Torneo 2024-I y uno de los equipos que tiene altas posibilidades de clasificar es Orsomarso. El equipo de Palmira tiene 13 unidades en el cuadrangular A y la única forma de quedarse por fuera es perder mínimo por 3-0 con el Real Cartagena.

En las filas de Orsomarso resalta un jugador, no solo por su rojizo pelo sino también por su calidad y técnica a la hora de tocar la pelota. Juan José Ramírez, mejor conocido como 'Chócolo', tiene 22 años y con la '10' en su espalda, es el encargado de poner a jugar sabroso al club vallecaucano.

Ramírez es nacido en Medellín y tuvo experiencia internacional en sus inicios en el fútbol. En la actualidad es uno de los jugadores más apetecidos del torneo de ascenso y por eso es el invitado de Gol Caracol en 'Historias de la B'.

Juan José Ramírez ha anotado tres goles con Orsomarso en los cuadrangulares del Torneo 2024-I. Orsomarso.

Su vida en el fútbol

"Desde pequeño estuve en una escuela llamada Arco Zaragoza, es de Medellín, ahí hice el mayor tiempo mi proceso formativo. Después en el pony fútbol, en el 2014 quedo campeón con ese equipo. Luego me voy a España, jugué en el Mallorca y en el Celta de Vigo. Regreso a Colombia, con la escuela, en el 2019 quedamos campeones en el torneo nacional. Tuve un paso por Racing de Argentina, luego tuve la posibilidad de ir a Portugal, un equipo que se llama Primero de Dicembro. Participé en unos torneos en Miami y México. Más tarde debuté en Panamá con Atlético Chiriquí y el semestre pasado arribé a Orsomarso".

La importancia de su experiencia internacional

"Sin duda alguna el haber pasado por equipos del exterior ha sido un plus. Porque naturalmente el jugador colombiano es un poco, tiene más zona de confort y el poder haber experimentado otras culturas, otros tipos de juegos, lo que es Europa, lo que es en Argentina, que es muy exigente, me ha incitado a ese sacrificio en la labor defensiva. Me ha hecho crecer a nivel futbolístico y también a nivel personal, para mí es un privilegio".

¿Siempre ha jugado de volante creativo?

"Siempre he jugado en esa posición, jugué de delantero también un tiempo, pero el mayor tiempo he sido '10', ahora un poco más de volante mixto. Nunca he perdido como esa característica de tomar ese segundo extra para pensar, esa ha sido una de las claves siempre en lo que ha sido mi fútbol".

El secreto para pegarle tan bien a la pelota

"He sido de los que me ha gustado quedarme en el entrenamiento pateando y la verdad que ha sido una constante desde siempre. En el partido contra Huila creo que se vio ratificado en lo que fue el gol del equipo".

Juan José Ramírez ha marcado cinco goles en 21 partidos con Orsomarso en el 2024. Orsomarso.

La clave en la buena campaña de Orsomarso

"La verdad es que para mí la clave del equipo ha sido la unión. A pesar de que en el torneo habíamos tenido momentos difíciles, complicados, que habíamos perdido algunos partidos importantes en canchas difíciles contra equipos como Huila, Cartagena, Cúcuta, que siempre tienden a ascender. Debo resaltar que nos hemos apoyado y nos hemos entregado. No nos hemos sentido menores a ningún rival en todo el semestre".

¿Cómo afrontar el partido contra Cartagena por un cupo a la final?

"No será un partido fácil, en Cartagena van a llenar el estadio y van a estar con su gente. Nosotros estamos tranquilos, tenemos que ser inteligentes, sabemos que tenemos la ventaja, que con un empate estaríamos en la final, y también nos ha ayudado la diferencia de gol. En los cuadrangulares habían jugado partidos jugadores que no habían tenido tanto la posibilidad y respondieron muy bien. Estábamos jugando de central con un lateral, estábamos jugando de lateral con un volante. Vamos a hacer nuestro juego, no nos vamos a esconder, debemos tomar las precauciones y como ellos tienen la necesidad de ir al frente, por ahí van a dejar algunos espacios que nosotros tenemos que tratar de aprovecharlos y marcarlos".

¿Ya le han llegado ofertas de clubes colombianos o del exterior?

"Ahora mismo tengo contrato este año con Orsomarso, pero como han salido las cosas bien en el equipo a nivel personal, puedo decir, sí, hay algunas propuestas sobre la mesa. Estamos esperando a terminar el torneo de la mejor manera y a mitad de año nos sentaremos a hablar con el equipo y con el empresario. Se ha especulado mucho de equipos acá en Colombia y del exterior. Estoy tranquilo, disfrutando el momento con Orsomarso y ya llegará el momento de hablar sobre mi futuro".

En sus inicios en el fútbol, Juan José Ramírez pasó por Mallorca, Celta de Vigo y Racing de Argentina. Orsomarso.