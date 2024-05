Andrés 'Pecoso' Correa: "El mayor premio del ascenso en Colombia es que inicias ya descendido"

En el Torneo de la Primera B del fútbol colombiano ya son cinco los equipos clasificados a los cuadrangulares finales. El más reciente fue Unión Magdalena, tras su victoria sobre Leones, pero que ya de venía de darle el golpe al Atlético Huila, el líder. En la plantilla del 'Ciclón', hay un hombre de mucha experiencia que se ha convertido en el bastión de la defensa: Andrés 'Pecoso' Correa.

El nacido en Itagüí tiene 39 años y solo ha sumado cinco victorias en los cinco partidos que ha disputado con los 'bananeros', en el Torneo I-2024. Correa también ha pasado por Rionegro Águilas, Junior, Atlético Huila, Once Caldas, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira.

Andrés 'Pecoso' Correa habló con Gol Caracol y nuestro invitado en 'Historias de la B'.

Andrés 'Pecoso' Correa, capitán del Unión Magdalena. Unión Magdalena.

¿Cuál fue la clave para ganarle al Atlético Huila, el líder de la B?

"El trabajo de la semana y de la lectura que el mismo profesor y el cuerpo técnico nos habían dado en tema de información, creo que tuvimos como la posibilidad de poder analizar. Uno también es consciente de ver el campeonato y ver por ahí las características individuales, lo colectivo que podría ser Atlético Huila, y pues allí tratamos de incomodarlos un poco en esas ventajas que ellos mismos generaban, tratábamos de aprovechar los espacios que dejaban o la forma como quedaban parados cuando perdíamos".

Publicidad

¿Cómo influyen ese tipo de resultados finalizando el todos contra todos?

"Esto es trabajo, la dedicación. Todos son importantes y fue un muy lindo partido contra Huila. El grupo es muy consciente de que este tipo de juegos, por lo visible, es clave, pero el primer objetivo es clasificación a los ocho. No es solamente con Atlético Huila, sino con todos los que enfrentemos, necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos posibles por la reclasificación".

Usted tiene 39 años, ¿cuál es el secreto para seguir vigente en el fútbol?

"Lo más importante es la salud, disfruto jugar, más que por necesidad, lo hago por amor, por dedicación, porque en realidad me gusta mucho y amo mucho mi profesión. Y la alimentación, el cuidado personal, yo creo que todo esto ayuda a mantenerme, a que esté bien en altas competencias. Hay muchas diferencias puntuales entre lo que es la A y la B de nuestro fútbol nacional. Soy consciente de que, si quiero seguir jugando, me tengo que mantener. Sé que hay mucha juventud en la B, hay mucho físico, pero el fútbol no solo es de intensidad física, sino también intensidad mental, de anticipar, de intuir, de muchas cosas, que, de lo que llevo de recorrido, lo he adquirido y lo he potenciado".

Andrés 'Pecoso' Correa, capitán del Unión Magdalena. Unión Magdalena.

Publicidad

Unión Magdalena es uno de los equipos que no ha logrado mantenerse en primera, ¿Cómo está el ambiente en Santa Marta?

“Santa Marta es una región futbolera. La gente está yendo al estadio. El tema de los ascensos y descensos, no lo quiero alargar mucho, ni tampoco buscar excusas, ni tampoco hacerme como el que a mí no me ha tocado, porque estoy en la institución y me apropio de lo que estoy haciendo. La cosa es que el mayor premio del ascenso en nuestro fútbol es que inicias ya descendido. Eso implica organizar mucho la parte de proyectos deportivos qué es lo que se quiere. No es fácil estar en una competencia donde inicias en enero sabiendo que ya tienes el descenso ahí y llega diciembre y todavía estás pensando en eso. Son cosas emocionales que se deben de trabajar para poder tener una muy buena mentalidad, preparación y una muy buena gestión, para lograr los objetivos”.

¿Como afectó en el plantel el tema de los jugadores implicados en apuestas deportivas?

"Cuando yo llegué ya había una alerta sobre ese tipo de cosas y no conozco mucho el tema de profundidad. Sin duda alguna que nosotros y el grupo de jugadores que está separado nos afecta, lo toca a uno y lo único que hacemos es orar mucho por nuestros compañeros, que las cosas se puedan aclarar, que vuelvan a estar dentro de todo lo normal. Ojalá ellos puedan tener la alegría y satisfacción de seguir disfrutando de este deporte, no solo ellos sino también sus familias. Para nosotros no es fácil hablar sobre este tema y hoy nos ponemos en los zapatos de ellos porque la situación que están viviendo ellos es bastante compleja".