Juan Pablo Patiño: "En los cuadrangulares no se juega bonito, solo se compite"

Juan Pablo Patiño fue una de las figuras destacadas de la victoria 2-0 del Once Caldas contra La Equidad, por la primera fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Allí, el lateral fue autor de una gran asistencia que significó la apertura del marcador.

Precisamente de ello habló el jugador para los micrófonos de 'Blu Radio', para el programa 'Blog Deportivo', debido a la rapidez y complejidad del preciso centro a Jhon Araujo, quien abrió el marcador y quien con su gol le dio ánimos al equipo de Manizales.

"En el saque de banda o tiro de esquina uno puede generar opción de gol y el profe insistió en jugar de manera rápida y obviamente se trabaja el saque largo y me dieron la oportunidad de inventar y resultó en gol", explicó sobre que fue lo que hizo en la mencionada asistencia que quedó en la retina de más de un fanático del fútbol colombiano.

Sin embargo, también aseguró que la idea de trabajo de las pelotas quietas es otra, pero que el resultado, a fin de cuentas, es lo que importante. "Principalmente, siempre se busca el doble cabezazo en el área, pero también se hablaba el jugar rápido y ahí es donde también logramos consolidar esa jugada tan bacana que significa un gol", agregó.

Once Caldas celebra contra La Equidad - Foto: Colprensa

Sumado a ello, habló sobre lo mostrado por La Equidad, ya que fue un equipo que siempre mostró una presión alta y complicó las cosas en varios aspectos. "Equidad es un equipo que juega muy bien. Es un equipo que juega a las contras, muy rápido en transiciones de defensa-ataque y se sabía que era un partido parejo, la mitad de cancha iba a estar competitiva y teníamos que aprovechar los pequeños momentos en donde la pelota quieta puede solucionar el marcador y así pasó. Equidad es un equipo que busca una presión alta que complica demasiado y el gol nos da aire y desde ahí se torno todo a favor de nosotros", argumentó el defensor.

Finalmente, dio un pequeño análisis de la actual temporada del Once Caldas, "Siendo sincero, el Once Caldas viene de un momento difícil, de cinco años en donde era difícil clasificar y luego de lograr el objetivo que no es fácil. Fueron momentos muy difíciles que vivimos y ahora nos quitamos el peso de encima y el profe con sus planteamientos ha sido asertivo y en las finales no se juega bonito, sino se compite y es lo que él nos recalca, no negar una gota de sudor y ayer en cuadrangulares pudimos sacar el marcador adelante".