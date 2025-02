Carlo Ancelotti sobre la expulsión a Jude Bellingham: "No le dijo al árbitro 'fuck you'"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, fue crítico con la actuación arbitral de Munuera Montero en el empate de su equipo en El Sadar ante Osasuna, denunció que están "pasando cosas" en las tres últimas jornadas que afectan a su equipo, como la expulsión de Jude Bellingham en la que defendió que "el árbitro se ha equivocado en la traducción".

"No ha entendido bien inglés porque ha dicho 'fuck off', no 'fuck you' y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas. No es algo ofensivo", explicó en rueda de prensa el técnico italiano.

"Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más. Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham que le ha dicho si esto es falta, lo mío era penalti, no me jodas. La tarjeta roja muestra el nerviosismo del árbitro, nada más", añadió.

Ancelotti se mordió la lengua e intentó medir sus palabras, visiblemente enfadado por el arbitraje recibido que lo unió al del derbi ante el Atlético de Madrid y en la visita al Espanyol.

Publicidad

"Han pasado cosas en estos tres últimos partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido", denunció.

"Hay un problema en el sentido que en los tres últimos partidos algo ha pasado que obviamente no tenía que pasar. Lo que podemos hacer es seguir luchando, peleando y jugando bien como hoy. El VAR no ha revisado situaciones en área contraria, cuando había dos o tres que se podían haber revisado y no lo han hecho", denunció.