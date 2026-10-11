Jugador del Deportivo Cali se disculpó y pidió algo a sus detractores; "no se metan con mi esposa"

Leyser Chaverra se pronunció tras su expulsión con Deportivo Cali en el partido que su club igualó 1-1 frente al Pereira, el sábado anterior. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el jugador del 'azucarero' expresó su arrepentimiento por la acción que afectó al plantel y le ofreció disculpas tanto a la afición como a sus compañeros, cuerpo técnico y directivos.

En su mensaje, Chaverra reconoció la gravedad de la situación en un compromiso clave para el Cali y asumió la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, hizo un llamado categórico al respeto hacia su entorno personal: "Me pueden criticar todo lo que quieran y está bien que lo hagan conmigo, pero no se metan con mi familia, sobre todo con mi esposa. Ella no tiene la culpa de las cosas que yo hago en cancha", enfatizó el chocoano.

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Asimismo, el deportista, de 29 años, recordó el esfuerzo que le ha tomado ganarse un puesto en el equipo que es entrenado por Rafael Dudamel, tras un inicio complejo: "Llegué siendo un jugador muy criticado, pero poco a poco me fui ganando un espacio, porque a mí nadie me ha regalado nada. He sido muy honesto con mi trabajo".

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Recordemos que el exDIM vio la tarjeta roja directa luego de propinarle un puño en el estómago a Miguel Aguirre del cuadro 'matecaña'; tuvo una conducta violenta, esto al minuto 35 en el compromiso que se jugó en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal.



Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali por la Liga BetPlay II-2026. Fotos: capturas de pantalla de video

Acá más detalles del comunicado:

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"Quiero primeramente referirme a la hinchada verde y blanca del Deportivo Cali con mucho respeto ante ustedes. Hoy (sábado) cometí un error, el cual dejó muy mal parado a mi equipo. Pedir de corazón disculpas a todos. Sé que no era la manera de afrontar un partido tan importante, tanto para ustedes como para nosotros. Me equivoqué. Soy un ser humano y es de humanos equivocarse, y es de humanos reconocer cuando uno se equivoca. Reconozco mi error y lo me asumo", se leyó en el escribo en el perfil de Instagram de Chaverra.

COMUNICADO✅

Tras la expulsión ante Pereira, Chaverra se pronunció mediante un comunicado dirigido a la hincha del Deportivo Cali. 🇳🇬 pic.twitter.com/FicM0qy1Or — Te Quiero Cali™ (@TeQuieroCali) October 11, 2026

¿Qué dijeron en el Deportivo Cali de la roja a Leyser Chaverra?

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“Totalmente, son acciones que no debemos cometer. Son acciones que, en muchas otras ocasiones, podemos poner en riesgo el resultado. El equipo ha tenido una acorde respuesta a esa necesidad, a esa adversidad de jugar en inferioridad numérica. Son lecciones que nos dejan cada partido, y que esto como lo de Gustavo (Cuéllar) contra Alianza no puede ocurrir. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, y a partir de allí, vamos a seguir creciendo como equipo, entendiendo lo importante que somos para el plantel y no podemos quedar con un hombre menos", expresó Rafael Dudamel, técnico del 'verdiblanco' en rueda de prensa.

⚽❌Leyser Chaverra ve la tarjeta roja por esta jugada y deja a Cali con un hombre menos ante Pereira.



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