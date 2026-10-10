Vea acá la acción en la que Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali: conducta violenta

Deportivo Cali visitó en la tarde de este sábado 10 de octubre al Pereira, en cumplimiento de la jornada número 14 de la Liga BetPlay II-2026. Pero en dicho compromiso que se llevó a cabo Santiago de las Atalayas, en Yopal, el 'azucarero' perdió por expulsión a Leyser Chaverra.
El lateral derecho del elenco verde de la capital del Valle del Cauca vio la roja directa a los 33 minutos de la contienda por conducta violenta sobre Miguel Aguirre.
Publicidad
Y es que Chaverra le propinó un golpe, un puño, en el abdomen a Aguirre, esto al minuto 31. Pero desde el VAR llamaron al árbitro, Jonnathan Ortiz, para que revisara la acción, y tras varios minutos de revisar la jugada en el monitor, decidió mostrarle la cartulina roja a Leyser, dejando así con diez jugadores al Deportivo Cali.
Publicidad
Vea acá la acción en la que Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali:
🟥 BIEN EXPULSADO: Acertado llamado del VAR Lisandro Castillo a Jonnathan Ortiz. Chaverra del Cali incurre en conducta violenta al lanzarle un puño al estómago a un jugador del Deportivo Pereira. ¡Hasta le dejó una marca! Mínimo dos fechas de sanción. pic.twitter.com/c6i4IqIfNC— EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 10, 2026