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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea acá la acción en la que Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali: conducta violenta

Vea acá la acción en la que Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali: conducta violenta

Leyser Chaverra dejó al Deportivo Cali con diez jugadores en el partido contra Pereira, tras propinarle un puño en el abdomen a Miguel Aguirre. ¡Vea acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali por la Liga BetPlay II-2026.
Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali por la Liga BetPlay II-2026.
Fotos: capturas de pantalla de video

Deportivo Cali visitó en la tarde de este sábado 10 de octubre al Pereira, en cumplimiento de la jornada número 14 de la Liga BetPlay II-2026. Pero en dicho compromiso que se llevó a cabo Santiago de las Atalayas, en Yopal, el 'azucarero' perdió por expulsión a Leyser Chaverra.

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El lateral derecho del elenco verde de la capital del Valle del Cauca vio la roja directa a los 33 minutos de la contienda por conducta violenta sobre Miguel Aguirre.

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Y es que Chaverra le propinó un golpe, un puño, en el abdomen a Aguirre, esto al minuto 31. Pero desde el VAR llamaron al árbitro, Jonnathan Ortiz, para que revisara la acción, y tras varios minutos de revisar la jugada en el monitor, decidió mostrarle la cartulina roja a Leyser, dejando así con diez jugadores al Deportivo Cali.

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Vea acá la acción en la que Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali:

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